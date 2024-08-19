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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Zaha'dan canlı yayında olay sözler! "Galatasaray'a DM atın"
Giriş Tarihi: 19.08.2024 12:23 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 12:23

Son dakika haberleri: Zaha'dan canlı yayında olay sözler! "Galatasaray'a DM atın"

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 yaparak giren Galatasaray'da gözler Young Boys maçına çevrildi. Çarşamba günü deplasmanda mücadele edecek olan Cimbom, Devler Ligi gruplarına kalmak adına avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor. Galatasaray bir diğer aşılamayan kriz ise Wilfried Zaha'nın tutumu. Ayrılacağı gündeme gelen yıldız oyuncu, Twitch yayınında G.Saray için çarpıcı sözler söyledi. İşte Zaha'nın gündem olan o sözleri...

Son dakika haberleri: Zaha’dan canlı yayında olay sözler! Galatasaray’a DM atın

Trendyol Süper Lig'e Hatayspor ve Konyaspor galibiyetleriyle giren Galatasaray 2'de 2 yaparak 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Son dakika haberleri: Zaha’dan canlı yayında olay sözler! Galatasaray’a DM atın

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 21 Ağustos Çarşamba günü Young Boys ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Son dakika haberleri: Zaha’dan canlı yayında olay sözler! Galatasaray’a DM atın

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla yapacağı maçı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.

Son dakika haberleri: Zaha’dan canlı yayında olay sözler! Galatasaray’a DM atın

BERKAN& KEREM'E HAZIR OL EMRİ

Gabriel Sara, ligde 2 maçı geride bırakırken henüz gol ve asist katkısı veremedi. 100 dakika şans bulan futbolcu, Young Boys ile oynanacak ilk maçta eşinin doğum yapacak olması nedeniyle forma giyemeyebilir. Teknik heyet de orta sahaya Berkan ve Kerem Demirbay'ı hazırlıyor.

Son dakika haberleri: Zaha’dan canlı yayında olay sözler! Galatasaray’a DM atın

KÖHN İYİLEŞTİ KADROYA DÖNÜYOR

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren ve bu nedenle Konyaspor maçında son anda kadrodan çıkarılan Derrick Köhn'ün durumu iyiye gitti.

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