Giriş Tarihi: 19.08.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
12:23
Son dakika haberleri: Zaha'dan canlı yayında olay sözler! "Galatasaray'a DM atın"
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 yaparak giren Galatasaray'da gözler Young Boys maçına çevrildi. Çarşamba günü deplasmanda mücadele edecek olan Cimbom, Devler Ligi gruplarına kalmak adına avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor. Galatasaray bir diğer aşılamayan kriz ise Wilfried Zaha'nın tutumu. Ayrılacağı gündeme gelen yıldız oyuncu, Twitch yayınında G.Saray için çarpıcı sözler söyledi. İşte Zaha'nın gündem olan o sözleri...