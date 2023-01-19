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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar...
Giriş Tarihi: 19.01.2023 23:01 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 23:05

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar...

Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı son hız devam ediyor. Dev turnuvada son 16 turu maçları tamamlandı. Son 16 turunun tamamlanmasının ardından futbolseverler tarafından Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar internet üzerinden aratılıyor. Haberimizde Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımları derledik. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu! İşte Türkiye Kupası’nda çeyrek finale kalan takımlar...

Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlandı. 8 takımla devam eden turnuvada çeyrek finale kalan takımlar da belli oldu.

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu! İşte Türkiye Kupası’nda çeyrek finale kalan takımlar...

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final kura çekimi, son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla birlikte Ocak 2023'te yapılacak. Karşılaşmalar ise 28 Şubat-2 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final müsabakaları, tek maç usulüne göre yapılacak.

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Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu! İşte Türkiye Kupası’nda çeyrek finale kalan takımlar...

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final kura çekimi de Ocak 2023'te gerçekleştirilecek. İki maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final maçında birinci maçlar 4-6 Nisan 2023'te, ikinci maçlar ise 25-27 Nisan 2023'te oynanacak.

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu! İşte Türkiye Kupası’nda çeyrek finale kalan takımlar...

İŞTE ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

Trabzonspor

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu! İşte Türkiye Kupası’nda çeyrek finale kalan takımlar...

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