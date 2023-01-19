Giriş Tarihi: 19.01.2023 23:01
Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
23:05
Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar...
Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı son hız devam ediyor. Dev turnuvada son 16 turu maçları tamamlandı. Son 16 turunun tamamlanmasının ardından futbolseverler tarafından Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar internet üzerinden aratılıyor. Haberimizde Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımları derledik. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar...