Giriş Tarihi: 03.04.2022 09:42
Güncelleme Tarihi: 03.04.2022
09:42
Son dakika: Hıncal Uluç'tan çok konuşulacak yazı! "Burak Elmas bu yüzden mi ibra edilmedi?"
Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesi sonrası başlayan gerilim yönetici Işıtan Gün'ün iddiaları sonrası tavan yaptı. SABAH Gazetesi'nin duayen yazarı Hıncal Uluç, Işıtan Gün'ün Başkan Burak Elmas'a verdiği raporda yer alan transfer piyasasını elinde tutan menajerler ve kulüpten yapılan kayıtsız ödemelerle ilgili çok konuşulacak bir yazıyı kaleme aldı. Uluç, Cumhuriyet savcılarını da göreve çağırdı. İşte son dakika haberinin detayları...