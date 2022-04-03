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Haberler Galeri Son dakika: Hıncal Uluç'tan çok konuşulacak yazı! "Burak Elmas bu yüzden mi ibra edilmedi?"
Giriş Tarihi: 03.04.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 09:42

Son dakika: Hıncal Uluç'tan çok konuşulacak yazı! "Burak Elmas bu yüzden mi ibra edilmedi?"

Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesi sonrası başlayan gerilim yönetici Işıtan Gün'ün iddiaları sonrası tavan yaptı. SABAH Gazetesi'nin duayen yazarı Hıncal Uluç, Işıtan Gün'ün Başkan Burak Elmas'a verdiği raporda yer alan transfer piyasasını elinde tutan menajerler ve kulüpten yapılan kayıtsız ödemelerle ilgili çok konuşulacak bir yazıyı kaleme aldı. Uluç, Cumhuriyet savcılarını da göreve çağırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Hıncal Uluç’tan çok konuşulacak yazı! Burak Elmas bu yüzden mi ibra edilmedi?

Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesi sonrası başlayan gerilim yönetici Işıtan Gün'ün iddiaları sonrası tavan yaptı. SABAH Gazetesi'nin duayen yazarı Hıncal Uluç, Işıtan Gün'ün Başkan Burak Elmas'a verdiği raporda yer alan transfer piyasasını elinde tutan menajerler ve kulüpten yapılan kayıtsız ödemelerle ilgili çok konuşulacak bir yazıyı kaleme aldı. Uluç, Cumhuriyet savcılarını da göreve çağırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Hıncal Uluç’tan çok konuşulacak yazı! Burak Elmas bu yüzden mi ibra edilmedi?

HINCAL ULUÇ - CUMHURİYET SAVCILARINA AÇIK İHBAR!..

Türk futbolunda gizli kalmış nerdeyse tamamı döviz birtakım ödemeler yapıldığı şüphesi zaten yıllardan beri vardı ve yazılı ve görüntülü basında defalarca ima edilmişti. Işıtan Gün'ün başkana verdiği gizli raporun, gene başkanın izni ile açıklanmasıyla bu şüpheler açığa çıktı. Dün Hürriyet olayı tam sayfa verdi ve madde madde üzerine gitti. Milliyet ve öbür gazeteler de büyüttüler.. Bizde ise haber arasında ara başlıkla geçildi.

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Son dakika: Hıncal Uluç’tan çok konuşulacak yazı! Burak Elmas bu yüzden mi ibra edilmedi?

Gün'ün açıklaması bir gazeteye ek olacak kadar uzun ama, onun kadar da önemli. Çünkü işin içinde vergi ve döviz kaçakçılığı boyutları var ki, Türk Ceza Kanunu'na göre ağır cezalık suçlar bunlar.. Bu yüzden, Işıtan Gün'ün hazırladığı raporun, aslı Burak Elmas'ta ya da Galatasaray Kulübü evrak dosyasında olmalı. Bu rapora dayanarak Gün'ün yaptığı geniş açıklamanın tümü bende var. İnternette de var. Bana da o yolla gönderildi zaten. Olay, Basın Savcısı'nı, 6222 Sporda Şiddet Savcısı'nı ve de yazılanlar, transfer piyasasını elinde tutan bazı futbolcu menecerlerine, hiçbir açıklama ve kayıt yapılmadan ödemeler yapıldığı şüphesi için de tüm savcılarımızı ilgilendiriyor.

Son dakika: Hıncal Uluç’tan çok konuşulacak yazı! Burak Elmas bu yüzden mi ibra edilmedi?

Bu yüzden, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Işıtan Gün'ü, Burak Elmas'a verdiği raporla birlikte davet etmeli, dinlemeli ve muhakkak dava açmalıdır. Rapordakiler doğruysa futbolumuzdaki büyük pisliğe karışan herkesin peşine düşülür. Doğru değilse, temiz insanların lekelenmesi önlenir. Sayın Cumhuriyet Başsavcısı... Raporu yazıp Burak Elmas'a teslim eden Işıtan Gün'ün, kendi kalemi ile, o raporun ana hatlarını açıkladığı bölümü buraya aynen alıyor ve olayı derhal bir savcınıza havale etmenizi bekliyorum. Saygılarımla, İşte Işıtan Gün'ün kaleminden, ana başlıklar..

Son dakika: Hıncal Uluç’tan çok konuşulacak yazı! Burak Elmas bu yüzden mi ibra edilmedi?

Başkanımızın açıkladığı bu rapordaki ana başlıkları hatırlatmak isterim.

- İnceleme döneminde kulübümüzün toplam 40.5 milyon Euro tutarında menajerlik harcaması yaptığı,
- Futbolcu, teknik adam, temsilci ve ilişkili işlemlerde tespit edilen istisnai durumlar sebebiyle ortaya ilave maliyet ve yükümlülükler çıktığı tespit edilmiş,

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