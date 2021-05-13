Son dakika: Hıncal Uluç'tan Yeni Malatyaspor kalecileri Ertaş Özbir ve Eray'a uyarı! 'Zalad ile tehdit ediyorlar...'

Tüm bu saçmalıklar neticesinde sakatlıklardan dert yanan, kadroda adam olmadığından dem vuran bir Sergen Hoca var. İyi de kardeşim, senin ihtiyacın varken bonkörce bu adamları neden bol kepçeden dağıttın?

Vaktinde Babel, Quaresma, Egemen, Ernst gibi isimleri gönderip sonra da 'Kadro yetersiz' diye ağlayan camia da Beşiktaş'tan başkası değil.