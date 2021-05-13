Son dakika: Hıncal Uluç'tan Yeni Malatyaspor kalecileri Ertaş Özbir ve Eray'a uyarı! 'Zalad ile tehdit ediyorlar...'

Son dakika haberi... Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken son hafta büyük bir heyecana sahne olacak. Türk futbol tarihine geçecek rekabetin sonunda ipi göğüsleyecek takım kim olacak? Sabah Gazetesi Yazarı Hıncal Uluç yıllar önce Galatsaray - Ankaragücü maçında yediği gollerle hafızalara kazınan Zalad'ı köşesinde yazdı. Yeni Malatyaspor kalecileri Ertaş Özbir ve Eray İşcan'a uyarılarda bulunarak 'O kişilerin Zalad göndermelerindeki amaç sizi tehdit etmek!' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...