Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Hıncal Uluç'tan Yeni Malatyaspor kalecileri Ertaş Özbir ve Eray'a uyarı! 'Zalad ile tehdit ediyorlar...'
Giriş Tarihi: 13.05.2021 06:59 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 07:02

: 'tan kalecileri Ertaş Özbir ve Eray'a uyarı! 'Zalad ile tehdit ediyorlar...'

haberi... Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken son hafta büyük bir heyecana sahne olacak. Türk futbol tarihine geçecek rekabetin sonunda ipi göğüsleyecek takım kim olacak? Sabah Gazetesi Yazarı yıllar önce Galatsaray - Ankaragücü maçında yediği gollerle hafızalara kazınan Zalad'ı köşesinde yazdı. kalecileri Ertaş Özbir ve 'a uyarılarda bulunarak 'O kişilerin Zalad göndermelerindeki amaç sizi tehdit etmek!' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Yeni Malatyaspor kalecileri Ertaş Özbir ve Eray'a uyarı! 'Zalad ile tehdit ediyorlar...'

Galatasaray ve Beşiktaş'tan haberleri geliyor. Sergen Yalçın'ı eleştiren , Ferrari'yi hediye edip Tofaş arabayla yarışan sürücüyü örnek verdi. Beşiktaş'ın elindeki müzmin sakatları unutarak tedbirsiz yola çıktığını belirten Hıncal Uluç 'Kendi düşen ağlamaz.' notunu düştü. Seneler önce Galatasaray - Ankaragücü maçında 8 gol yiyen Zalad'ın hikayesini yazan usta yazar 'un kalecileri ve 'ın dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Son dakika spor haberleri...

SON DAKİKA: HINCAL ULUÇ'TAN ZALAD SÖZLERİ! 'SİZİ EL ATINDAN TEHDİT EDİYORLAR...'

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Yeni Malatyaspor kalecileri Ertaş Özbir ve Eray'a uyarı! 'Zalad ile tehdit ediyorlar...'

İşte Hıncal Uluç'un bugünkü yazısı...

'Bunca yıllık bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ın her koşulda fukara edebiyatı ve kendini ezik gösterme çabasına hayretler ediyorum. Elindeki Ferrari'yi hediye edip sonra Tofaş arabayla yarışan, sonra da 'Bu yarışı Tofaş'la sürdürüyorum' diye övünen bir camia var. Beşiktaş'ın, pandemi koşullarında, üç günde bir maç oynanacağı ve elindeki pek çok önemli ismin müzmin sakatlığı önceden bilindiği hâlde tedbirsiz yola çıkarak, maaşını kendi ödediği Lens, Boyd, Güven, Umut gibi isimleri sanki kadrosu çok genişmiş gibi başka kulüplere kiralık olarak göndermesinin en ufak bir izahının olmayacağını düşünüyorum.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Hıncal Uluç'tan Yeni Malatyaspor kalecileri Ertaş Özbir ve Eray'a uyarı! 'Zalad ile tehdit ediyorlar...'

Tüm bu saçmalıklar neticesinde sakatlıklardan dert yanan, kadroda adam olmadığından dem vuran bir Sergen Hoca var. İyi de kardeşim, senin ihtiyacın varken bonkörce bu adamları neden bol kepçeden dağıttın?

Vaktinde Babel, Quaresma, Egemen, Ernst gibi isimleri gönderip sonra da 'Kadro yetersiz' diye ağlayan camia da Beşiktaş'tan başkası değil.

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Yeni Malatyaspor kalecileri Ertaş Özbir ve Eray'a uyarı! 'Zalad ile tehdit ediyorlar...'

Sanki rakipleri Manchester City, Liverpool imişçesine algı oluşturan, sürekli kendini hor görme içerisinde, Beşiktaş'ı aşağı gören bir camiayız. Çıkan yorumlara bakıyorum, gerek taraftar, gerekse de Beşiktaş yorumcuları ısrarla 'Beşiktaş'ın kadro kalitesinin rakiplerinden çok aşağıda olduğundan, Sergen olmasa bu takımın ilk beşe dahi girmesinin mümkün olamayacağından' dem vuruyorlar.

Son dakika: Hıncal Uluç'tan Yeni Malatyaspor kalecileri Ertaş Özbir ve Eray'a uyarı! 'Zalad ile tehdit ediyorlar...'

Ben bu kanaatte değilim. Beşiktaş'ın rakiplerinden tek eksik yanı kadrosunun darlığıdır ki bunun da müsebbibi ihtiyacı olan oyuncuları bol kepçeden kiralık gönderen hocadır." Bu satırlar, Beşiktaş'ın Galatasaray maçından sonra, Karagümrük maçından önce yazıldı..

SON DAKİKA