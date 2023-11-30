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Haberler Galeri SON DAKİKA: İngilizler, Onana'yı yerden yere vurdu! Galatasaray'a övgü dolu sözler
Giriş Tarihi: 30.11.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 08:58

SON DAKİKA: İngilizler, Onana'yı yerden yere vurdu! Galatasaray'a övgü dolu sözler

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Manchester United'ı konuk etti. Gol düellosuna sahne olan zorlu karşılaşma 3-3 sona erdi ve Galatasaray puanını 5'e çıkardı. Maçın ardından İngiliz basını, RAMS Park'taki atmosferden ve Galatasaray'ın oyunundan övgüyle bahsetti. İngiliz, Manchester United kalecisi Andre Onana'yı da eleştirdi.

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SON DAKİKA: İngilizler, Onana’yı yerden yere vurdu! Galatasaray’a övgü dolu sözler

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United karşısında 3-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlik ayrıldı ve puanını 5'e çıkardı.

SON DAKİKA: İngilizler, Onana’yı yerden yere vurdu! Galatasaray’a övgü dolu sözler

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz ekibi Manchester United ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmada 3-1 geriye düşmesinde rağmen mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrıldı. Aslan bu sonuçla puanını 5'e yükseltti.

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SON DAKİKA: İngilizler, Onana’yı yerden yere vurdu! Galatasaray’a övgü dolu sözler

UMUTLAR KOPENHAG MAÇINA KALDI

Galatasaray grubun son maçında 12 Aralık'ta deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Cimbom'un gruptan çıkması için Kopenhag'ı mağlup etmesi gerekiyor.

SON DAKİKA: İngilizler, Onana’yı yerden yere vurdu! Galatasaray’a övgü dolu sözler

İNGİLİZLER ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Dün oynanan tempolu ve zorlu maçın ardından İngiliz basını da bu karşılaşmayı manşetlerine taşıdı. İngilizler, Manchester United ve Onana'yı eleştirirken, Galatasaray'dan ve stadın atmosferinden övgüyle bahsetti. İşte İngiltere basınından dikkat çeken manşetler...

SON DAKİKA: İngilizler, Onana’yı yerden yere vurdu! Galatasaray’a övgü dolu sözler

"MANU, CEHENNEMDE ÇÖKTÜ"

Sun: Manchester United, cehennem ve şiddetli yağış arasında çok önemli bir zaferi çöpe attı ve Şampiyonlar Ligi'ne devam etme umutları pamuk ipliğine bağlı. Manchester 'cehennemde' çöktü.

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