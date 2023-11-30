Giriş Tarihi: 30.11.2023 08:56
Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
08:58
SON DAKİKA: İngilizler, Onana'yı yerden yere vurdu! Galatasaray'a övgü dolu sözler
Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Manchester United'ı konuk etti. Gol düellosuna sahne olan zorlu karşılaşma 3-3 sona erdi ve Galatasaray puanını 5'e çıkardı. Maçın ardından İngiliz basını, RAMS Park'taki atmosferden ve Galatasaray'ın oyunundan övgüyle bahsetti. İngiliz, Manchester United kalecisi Andre Onana'yı da eleştirdi.