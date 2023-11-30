SON DAKİKA: İngilizler, Onana’yı yerden yere vurdu! Galatasaray’a övgü dolu sözler

İNGİLİZLER ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Dün oynanan tempolu ve zorlu maçın ardından İngiliz basını da bu karşılaşmayı manşetlerine taşıdı. İngilizler, Manchester United ve Onana'yı eleştirirken, Galatasaray'dan ve stadın atmosferinden övgüyle bahsetti. İşte İngiltere basınından dikkat çeken manşetler...