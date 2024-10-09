SON DAKİKA: İspanyol basınından şok En-Nesyri iddiası! Fenerbahçe kariyeri kısa sürecek...

19.5 milyon Euro gibi dev bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan, ancak şu ana kadar beklentilerinin altında kalan hücum oyuncusu adeta yokları oynuyor. Taraftarlar tarafından da sürekli eleştiri konusu olan En-Nesyri bu kez ise erken gelen bir transfer iddiasıyla gündeme geldi. Haberin ayrıntıları şöyle;