Giriş Tarihi: 09.10.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
13:45
SON DAKİKA: İspanyol basınından şok En-Nesyri iddiası! Fenerbahçe kariyeri kısa sürecek...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen En-Nesyri adeta gol orucu tutuyor. Öyle ki, sahaya çıktığı 10 maçta yalnızca 1 gol atabildi. İspanyol basını Fenerbahçe'de şu ana kadar bekleneni bir türlü veremeyen Youseff En-Nesyri için şok bir iddia ortaya attı. İşte dış basında gündeme getirilen haberin detayları...