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Haberler Galeri SON DAKİKA: İspanyol basınından şok En-Nesyri iddiası! Fenerbahçe kariyeri kısa sürecek...
Giriş Tarihi: 09.10.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 13:45

SON DAKİKA: İspanyol basınından şok En-Nesyri iddiası! Fenerbahçe kariyeri kısa sürecek...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen En-Nesyri adeta gol orucu tutuyor. Öyle ki, sahaya çıktığı 10 maçta yalnızca 1 gol atabildi. İspanyol basını Fenerbahçe'de şu ana kadar bekleneni bir türlü veremeyen Youseff En-Nesyri için şok bir iddia ortaya attı. İşte dış basında gündeme getirilen haberin detayları...

SON DAKİKA: İspanyol basınından şok En-Nesyri iddiası! Fenerbahçe kariyeri kısa sürecek...

19.5 milyon Euro gibi dev bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan, ancak şu ana kadar beklentilerinin altında kalan hücum oyuncusu adeta yokları oynuyor. Taraftarlar tarafından da sürekli eleştiri konusu olan En-Nesyri bu kez ise erken gelen bir transfer iddiasıyla gündeme geldi. Haberin ayrıntıları şöyle;

SON DAKİKA: İspanyol basınından şok En-Nesyri iddiası! Fenerbahçe kariyeri kısa sürecek...

Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euroya kadrosuna katarak Türkiye'nin bonservis rekorunu kırdığı Faslı forvet Youssef En-Nesyri'ye sürpriz bir talip çıktı.

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SON DAKİKA: İspanyol basınından şok En-Nesyri iddiası! Fenerbahçe kariyeri kısa sürecek...

Orgullobiri sitesinde yer alan habere göre; sarı-lacivertli takımda forma giyen ve performansı nedeniyle zor bir dönemden geçen Faslı forvet En-Nesyri'nin, teknik direktör Jose Mourinho liderliğindeki Fenerbahçe'deki rolünün beklendiği gibi gitmediği belirtildi

SON DAKİKA: İspanyol basınından şok En-Nesyri iddiası! Fenerbahçe kariyeri kısa sürecek...

İddiaya göre hücum oyuncusunun fazla süre bulamaması halinde takımdan ayrılma kararı alabileceği ifade edildi.

SON DAKİKA: İspanyol basınından şok En-Nesyri iddiası! Fenerbahçe kariyeri kısa sürecek...

SÜRPRİZ TALİP

Haberin detayında En-Nesyri'nin eski kulübü Sevilla'nın, 27 yaşındaki forvet oyuncuyu yeniden geri getirmeyi düşündüğü belirtildi.

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