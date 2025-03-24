SON DAKİKA: Juventus muhabiri, Kenan Yıldız’a gelen çılgın teklifi açıkladı! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in yeni adresi...

Soru: Osimhen'i isteyen birçok takımın olduğunu ve Galatasaray'ın da Nijeryalı yıldızı takımda tutmak istediğini biliyoruz. Galatasaray bonservis için Napoli ile görüşme yaptı mı? Bu konuyla ilgili detaylar var mı hiç?

"GALATASARAY OSIMHEN İÇİN HENÜZ GÖRÜŞME YAPMADI"

Matteo Nava: Napoli, Osimhen'i 75 milyon euroluk bir serbest bırakma maddesi karşılığında satmaya çalışıyor. Şu anda Osimhen için yeni sezonda kiralama fikri asla yok. Bonservisiyle satılacak diyebilirim. Galatasaray'ın da bu konuda çalışmalar yaptığını görüyoruz ama henüz bir görüşme olmadı.