Giriş Tarihi: 24.03.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
11:00
SON DAKİKA: Juventus muhabiri, Kenan Yıldız’a gelen çılgın teklifi açıkladı! Galatasaray'ın yıldızı Osimhen’in yeni adresi...
Son dakika haberi: Galatasaray'da bu sezon attığı gollerle kalitesini bir kez daha tüm dünyaya gösteren Victor Osimhen'in sezon sonunda hangi takıma gideceği merak ediliyor. SABAH Spor olarak hem Osimhen'in hem de Kenan Yıldız'ın geleceğini, İtalya'nın en prestijli gazetesi La Gazzetta Dello Sport'ta Juventus muhabiri olarak görev yapan Matteo Nava'ya sorduk. İtalyan gazeteci, Kenan için ödenmeye hazır olan bonservis teklifini ilk kez bizlere açıkladı.