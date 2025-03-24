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Haberler Galeri SON DAKİKA: Juventus muhabiri, Kenan Yıldız’a gelen çılgın teklifi açıkladı! Galatasaray'ın yıldızı Osimhen’in yeni adresi...
Giriş Tarihi: 24.03.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:00

SON DAKİKA: Juventus muhabiri, Kenan Yıldız’a gelen çılgın teklifi açıkladı! Galatasaray'ın yıldızı Osimhen’in yeni adresi...

Son dakika haberi: Galatasaray'da bu sezon attığı gollerle kalitesini bir kez daha tüm dünyaya gösteren Victor Osimhen'in sezon sonunda hangi takıma gideceği merak ediliyor. SABAH Spor olarak hem Osimhen'in hem de Kenan Yıldız'ın geleceğini, İtalya'nın en prestijli gazetesi La Gazzetta Dello Sport'ta Juventus muhabiri olarak görev yapan Matteo Nava'ya sorduk. İtalyan gazeteci, Kenan için ödenmeye hazır olan bonservis teklifini ilk kez bizlere açıkladı.

MERVAN NAZIM
SON DAKİKA: Juventus muhabiri, Kenan Yıldız’a gelen çılgın teklifi açıkladı! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in yeni adresi...

İtalyan en prestijli gazetesi La Gazzetta dello Sport'ta Juventus muhabiri ve editörü olarak görev yapan Matteo Nava, SABAH Spor'un Osimhen ve Kenan Yıldız'ın geleceğiyle ilgili sorularını yanıtladı.

SON DAKİKA: Juventus muhabiri, Kenan Yıldız’a gelen çılgın teklifi açıkladı! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in yeni adresi...

İtalya gazeteci, Osimhen'in transferi hakkında dikkat çeken detaylar verirken, milli yıldızımız Kenan Yıldız için de gelen çılgın teklifi açıkladı.

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SON DAKİKA: Juventus muhabiri, Kenan Yıldız’a gelen çılgın teklifi açıkladı! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in yeni adresi...

Soru: Osimhen'i isteyen birçok takımın olduğunu ve Galatasaray'ın da Nijeryalı yıldızı takımda tutmak istediğini biliyoruz. Galatasaray bonservis için Napoli ile görüşme yaptı mı? Bu konuyla ilgili detaylar var mı hiç?

"GALATASARAY OSIMHEN İÇİN HENÜZ GÖRÜŞME YAPMADI"

Matteo Nava: Napoli, Osimhen'i 75 milyon euroluk bir serbest bırakma maddesi karşılığında satmaya çalışıyor. Şu anda Osimhen için yeni sezonda kiralama fikri asla yok. Bonservisiyle satılacak diyebilirim. Galatasaray'ın da bu konuda çalışmalar yaptığını görüyoruz ama henüz bir görüşme olmadı.

SON DAKİKA: Juventus muhabiri, Kenan Yıldız’a gelen çılgın teklifi açıkladı! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in yeni adresi...

Soru: Son zamanlarda Juventus'un da çok ciddi bir talip olduğu iddia yazılıyor. Juventus'un resmi bir girişimi oldu mu?

"JUVENTUS'A GİTMESİ KABUS GİBİ BİR ŞEY..."

Matteo Nava: Juventus ve Napoli arasında şu ana kadar hiç temas olmadı. Juventus için Osimhen bir rüya transferi… Napoli için onu Juventus'a satmak kabus gibi bir şey.

SON DAKİKA: Juventus muhabiri, Kenan Yıldız’a gelen çılgın teklifi açıkladı! Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in yeni adresi...

Soru: Juventus'un Gatti'yi bu transferde kullanmak istediği de yazıldı İtalyan medyasında. Sizce Juventus, Osimhen transferinde nasıl bir yol izliyor? Bonservis + oyuncu teklifi olur mu?

"BAŞKAN ONU JUVENTUS'A SATMAYACAK"

Matteo Nava: Evet, Juventus'un Osimhen için Gatti'yi de vermek istediği gündeme geldi ancak bu gerçek dışı bir iddia. Napoli'nin tek düşüncesi en az 75 milyon euroluk bir teklif. Başkan Aurelio de Laurentiis onu Juventus'a satmayacak.