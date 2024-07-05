Son dakika: Merih Demiral’a ’Bozkurt’ cezasında ’çirkin’ detay! UEFA, Bellingham’a ceza verirken...

Merih Demiral, Avusturya maçında attığı golden sonra Bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle UEFA tarafından 2 maç men cezasına çarptırıldı. Merih'in savunması bile dinlenmeden cezanın verilmesi kesinleşti ve Alman BİLD gazetesine sızdırıldı. Aynı UEFA, İngiliz Futbolcu Bellingham'ın cinsel organını göstermesine 1 maç ceza verdi, onu da erteledi. UEFA'nın çifte standardını gösteren bir başka detay ise savunma süreleri oldu...