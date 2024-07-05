Son dakika: Merih Demiral’a ’Bozkurt’ cezasında ’çirkin’ detay! UEFA, Bellingham’a ceza verirken...

Giriş Tarihi: 05.07.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
15:48
SON DAKİKA HABERİ: UEFA, Merih Demiral'a milli sembolümüz Bozkurt işaretini yapması nedeniyle skandal bir karar alarak 2 maç ceza verdi. UEFA, daha önce Aslan yapan Weghorst'a, Kartal yapan Shaqiri'ye ve Çetnik Selamı veren Dusan Tadic'e ceza vermemişti. Türkiye'ye çifte standart uygulayan UEFA'nın son mahareti ise Bellingham'ın çirkin hareketine 1 maç ertelemeli ceza vermesi oldu. UEFA, İngiltere lobisini karşısına alamazken, Türkiye'yi doğrayarak hiçbir suç içermeyen Bozkurt işaretine 2 maç ceza verdi.