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Haberler Galeri Son dakika: Merih Demiral'a 'Bozkurt' cezasında 'çirkin' detay! UEFA, Bellingham'a ceza verirken...
Giriş Tarihi: 05.07.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 15:48

Son dakika: Merih Demiral'a 'Bozkurt' cezasında 'çirkin' detay! UEFA, Bellingham'a ceza verirken...

SON DAKİKA HABERİ: UEFA, Merih Demiral'a milli sembolümüz Bozkurt işaretini yapması nedeniyle skandal bir karar alarak 2 maç ceza verdi. UEFA, daha önce Aslan yapan Weghorst'a, Kartal yapan Shaqiri'ye ve Çetnik Selamı veren Dusan Tadic'e ceza vermemişti. Türkiye'ye çifte standart uygulayan UEFA'nın son mahareti ise Bellingham'ın çirkin hareketine 1 maç ertelemeli ceza vermesi oldu. UEFA, İngiltere lobisini karşısına alamazken, Türkiye'yi doğrayarak hiçbir suç içermeyen Bozkurt işaretine 2 maç ceza verdi.

Son dakika: Merih Demiral’a ’Bozkurt’ cezasında ’çirkin’ detay! UEFA, Bellingham’a ceza verirken...

Merih Demiral, Avusturya maçında attığı golden sonra Bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle UEFA tarafından 2 maç men cezasına çarptırıldı. Merih'in savunması bile dinlenmeden cezanın verilmesi kesinleşti ve Alman BİLD gazetesine sızdırıldı. Aynı UEFA, İngiliz Futbolcu Bellingham'ın cinsel organını göstermesine 1 maç ceza verdi, onu da erteledi. UEFA'nın çifte standardını gösteren bir başka detay ise savunma süreleri oldu...

Son dakika: Merih Demiral’a ’Bozkurt’ cezasında ’çirkin’ detay! UEFA, Bellingham’a ceza verirken...

UEFA'DAN MERİH DEMİRAL'A SKANDAL CEZA
Türk Milleti'nin bin yıllardır sembolü olan Bozkurt işareti UEFA tarafından cezaya tabi tutuldu. Merih Demiral, Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle 2 maç men cezası aldı.

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Son dakika: Merih Demiral’a ’Bozkurt’ cezasında ’çirkin’ detay! UEFA, Bellingham’a ceza verirken...

SİPARİŞ KARAR
UEFA'nın, Merih Demiral'a vereceği ceza saatler öncesinden belli oldu. BİLD gazetesi, Demiral'a 2 maç men verileceğini okuyucularına duyurdu. O sırada ne TFF ne de Merih Demiral UEFA'ya savunma yapmamıştı. UEFA'nın cezayı vermeyi kafasına koyduğu ortaya çıktı

Son dakika: Merih Demiral’a ’Bozkurt’ cezasında ’çirkin’ detay! UEFA, Bellingham’a ceza verirken...

DAHA ÖNCE SORUŞTURMA BİLE AÇILMAMIŞTI
UEFA, daha önce Aslan figürü yapan Weghorst'a, Çetnik Selamı yapan Dusan Tadic'e, Kartal işareti yapan Shaqiri'ye soruşturma bile açmamıştı. Bozkurt işaretine ise aşırı sağ ve ırkçılık yaftalamaları üzerinden ceza verildi.

Son dakika: Merih Demiral’a ’Bozkurt’ cezasında ’çirkin’ detay! UEFA, Bellingham’a ceza verirken...

ASKER SELAMIMIZA DA CEZA VERMİŞLERDİ
UEFA'nın Türkiye'ye uyguladığı ilk çifte standart bu değildi elbette. UEFA, daha önce de Mehmetçik'e destek veren milli sporcularımızın asker selamı yapmasına soruşturma başlatmış, para cezası vermişti.

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