Giriş Tarihi: 04.11.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024
10:35
SON DAKİKA: Mourinho'nun sevinci dünyayı salladı! "Amrabat'ın golünden sonra..."
Son dakika haberi... Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe nefes kesen bir maç sonrası deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'in patronu Jose Mourinho, Sofyan Amrabat'ın 90+12. dakikada gelen galibiyet golüyle adeta kendinden geçti. Avrupa basını, Mourinho'nun önce dizlerinin üzerinde kaymaya çalışıp daha sonra sahada takla atmasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...