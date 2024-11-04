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Haberler Galeri SON DAKİKA: Mourinho'nun sevinci dünyayı salladı! "Amrabat'ın golünden sonra..."
Giriş Tarihi: 04.11.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 10:35

SON DAKİKA: Mourinho'nun sevinci dünyayı salladı! "Amrabat'ın golünden sonra..."

Son dakika haberi... Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe nefes kesen bir maç sonrası deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'in patronu Jose Mourinho, Sofyan Amrabat'ın 90+12. dakikada gelen galibiyet golüyle adeta kendinden geçti. Avrupa basını, Mourinho'nun önce dizlerinin üzerinde kaymaya çalışıp daha sonra sahada takla atmasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Mourinho’nun sevinci dünyayı salladı! Amrabat’ın golünden sonra...

Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın maçında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Hakem hatalarının damga vurduğu maçta, 90+12'de Amrabat'ın attığı gol sonrası Jose Mourinho unutulmaz bir gol sevinci yaşadı. Avrupa basını, Mourinho'nun kendinden geçtiği görüntüleri paylaşım çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Mourinho’nun sevinci dünyayı salladı! Amrabat’ın golünden sonra...

Süper Lig'de yıllarca unutulmayacak maçta Fenerbahçe, 90+12. dakikada attığı golle Trabzonspor'u mağlup etti.

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SON DAKİKA: Mourinho’nun sevinci dünyayı salladı! Amrabat’ın golünden sonra...

Sarı-Lacivertliler'in 90+12'de Amrabat ile bulduğu galibiyet golünün ardından Jose Mourinho, sahaya girdi ve Livakovic'e doğru dizleri üzerinde kaydı.

SON DAKİKA: Mourinho’nun sevinci dünyayı salladı! Amrabat’ın golünden sonra...

Bu sırada dengesi bozularak takla atan Portekizli hocanın üzerine teknik ekip ve futbolcular atladı.

SON DAKİKA: Mourinho’nun sevinci dünyayı salladı! Amrabat’ın golünden sonra...

"KULÜBEYİ ÇILGIN SEVİNCİNE ORTAK ETTİ"

Avrupa basını, Mourinho ve Fenerbahçeli futbolcuların yaşadıklarına geniş yer ayırdı. İşte Mourinho'nun gol sevinciyle ilgili yazılanlar...

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