SON DAKİKA: Mourinho'nun sevinci dünyayı salladı! "Amrabat'ın golünden sonra..."

Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın maçında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Hakem hatalarının damga vurduğu maçta, 90+12'de Amrabat'ın attığı gol sonrası Jose Mourinho unutulmaz bir gol sevinci yaşadı. Avrupa basını, Mourinho'nun kendinden geçtiği görüntüleri paylaşım çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte detaylar...