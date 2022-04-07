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Haberler Galeri Son dakika: Nihat Özdemir'in istifası sonrası flaş sözler! "Başaktör Göksel Gümüşdağ ve arkadaşları..."
Giriş Tarihi: 07.04.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 11:38

Son dakika: Nihat Özdemir'in istifası sonrası flaş sözler! "Başaktör Göksel Gümüşdağ ve arkadaşları..."

Son dakika: Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, iftarda Trabzon basınıyla buluştu ve önemli açıklamalar yaptı. Nihat Özdemir'in istifasına dair konuşan Sürmen, "Geçen sene Özdemir'i TFF içindeki bazı gruplara karşı uyardım ve ceza yedim. Şimdi görüyoruz ki o grup Özdemir'in sağlığını da bozmuş, istifa etmek zorunda kalmış." cümlelerini kullanırken, Göksel Gümüşdağ ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti. İşte tüm detaylar...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Nihat Özdemir’in istifası sonrası flaş sözler! Başaktör Göksel Gümüşdağ ve arkadaşları...

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, iftarda Trabzon basınıyla buluştu ve önemli açıklamalar yaptı.

Son dakika: Nihat Özdemir’in istifası sonrası flaş sözler! Başaktör Göksel Gümüşdağ ve arkadaşları...

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasıyla başlayan süreci değerlendiren Sürmen şunları söyledi:

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Son dakika: Nihat Özdemir’in istifası sonrası flaş sözler! Başaktör Göksel Gümüşdağ ve arkadaşları...

Nihat Özdemir'in istifası sonrası açıklamalarını okuduk. Sayın Göksel Gümüşdağ'ı suçladı.

Son dakika: Nihat Özdemir’in istifası sonrası flaş sözler! Başaktör Göksel Gümüşdağ ve arkadaşları...

21 Haziran 2020'de Trabzon'daki sivil toplum örgütlerinin katılımıyla bir toplantı düzenledik. O toplantıda TFF içindeki yapılanmalarda bazı isimler de açıklandı.

Son dakika: Nihat Özdemir’in istifası sonrası flaş sözler! Başaktör Göksel Gümüşdağ ve arkadaşları...

Şimdi bakıyoruz, o isimler başaktör olarak Göksel Gümüşdağ ve arkadaşları olarak geçiyor.

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