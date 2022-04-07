Giriş Tarihi: 07.04.2022 10:49
Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
11:38
Son dakika: Nihat Özdemir'in istifası sonrası flaş sözler! "Başaktör Göksel Gümüşdağ ve arkadaşları..."
Son dakika: Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, iftarda Trabzon basınıyla buluştu ve önemli açıklamalar yaptı. Nihat Özdemir'in istifasına dair konuşan Sürmen, "Geçen sene Özdemir'i TFF içindeki bazı gruplara karşı uyardım ve ceza yedim. Şimdi görüyoruz ki o grup Özdemir'in sağlığını da bozmuş, istifa etmek zorunda kalmış." cümlelerini kullanırken, Göksel Gümüşdağ ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti. İşte tüm detaylar...