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Haberler Galeri SON DAKİKA: Nuri Şahin'den casusluk ve Arda Güler itirafı! "İletişim halindeyiz"
Giriş Tarihi: 22.10.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:45

SON DAKİKA: Nuri Şahin'den casusluk ve Arda Güler itirafı! "İletişim halindeyiz"

Son dakika haberi... Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'in taktiklerinin ortaya çıkmaması için Santiago Bernabeu'da antrenman yapmama kararı aldığı iddia edilmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Real Madrid ile karşılaşacakları maç öncesi özellikle Alman basınında gündeme gelen casusluk endişesi iddiaları hakkında konuştu. İşte son dakika açıklamasına ilişkin tüm detaylar.

SON DAKİKA: Nuri Şahin’den casusluk ve Arda Güler itirafı! İletişim halindeyiz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid-Borussia Dortmund Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Teknik Direktörü Nuri Şahin görülmemiş bir karara imza attı. Bu karar Alman basınında casusluk iddialarını da berabere getirmişti. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Nuri Şahin’den casusluk ve Arda Güler itirafı! İletişim halindeyiz

İLK KEZ BÖYLE UYGULAMAYA GİDİLDİ

Alman ekibinin Türk hocasının, taktiklerinin ortaya çıkmaması için Santiago Bernabeu'da antrenman yapmama kararı aldığı iddia edildi.

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SON DAKİKA: Nuri Şahin’den casusluk ve Arda Güler itirafı! İletişim halindeyiz

Bild'de yer alan habere göre; son antrenmanını Almanya'da gerçekleştiren Borussia Dortmund takımı daha sonra İspanya'ya hareket etti.

SON DAKİKA: Nuri Şahin’den casusluk ve Arda Güler itirafı! İletişim halindeyiz

Bundesliga devinin daha önce böyle bir uygulama yapmadığı gelen haberler arasında.

SON DAKİKA: Nuri Şahin’den casusluk ve Arda Güler itirafı! İletişim halindeyiz

ANCELOTTI: "ONLARI GÖZETLEMEMİZE GEREK YOK"

Bu karar sonrası Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti "Dortmund hakkında her şeyi biliyoruz. Onları gözetlememize gerek yok." ifadelerini kullanmıştı.

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