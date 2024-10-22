Giriş Tarihi: 22.10.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024
14:45
SON DAKİKA: Nuri Şahin'den casusluk ve Arda Güler itirafı! "İletişim halindeyiz"
Son dakika haberi... Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'in taktiklerinin ortaya çıkmaması için Santiago Bernabeu'da antrenman yapmama kararı aldığı iddia edilmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Real Madrid ile karşılaşacakları maç öncesi özellikle Alman basınında gündeme gelen casusluk endişesi iddiaları hakkında konuştu. İşte son dakika açıklamasına ilişkin tüm detaylar.