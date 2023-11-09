Giriş Tarihi: 09.11.2023 07:21
Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
07:24
Son dakika: Okan Buruk maç sonunda çıldırdı! Antonio Nobre'ye şok tepki...
Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Maça damga vuran anlardan bir tanesi de Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un maçta tartışmalı kararlar veren hakem Antonio Nobre'ye gösterdiği tepkiler oldu. Deneyimli hoca, maçın son düdüğünden sonra kenardan çok sert tepkiler vererek hakeme isyan etti. İşte o görüntüler...