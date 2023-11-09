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Haberler Galeri Son dakika: Okan Buruk maç sonunda çıldırdı! Antonio Nobre'ye şok tepki...
Giriş Tarihi: 09.11.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 07:24

Son dakika: Okan Buruk maç sonunda çıldırdı! Antonio Nobre'ye şok tepki...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Maça damga vuran anlardan bir tanesi de Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un maçta tartışmalı kararlar veren hakem Antonio Nobre'ye gösterdiği tepkiler oldu. Deneyimli hoca, maçın son düdüğünden sonra kenardan çok sert tepkiler vererek hakeme isyan etti. İşte o görüntüler...

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Son dakika: Okan Buruk maç sonunda çıldırdı! Antonio Nobre’ye şok tepki...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Bayern Münih'in gollerini 80 ve 86'ncı dakikalarda Harry Kane kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın tek golü 90+3'üncü dakikada Bakambu'dan geldi.

Son dakika: Okan Buruk maç sonunda çıldırdı! Antonio Nobre’ye şok tepki...

Galatasaray, özellikle de ilk yarının sonlarında üst üste kaçırdığı pozisyonlarla saç baş yoldurttu. Zaha'nın kale önünde ıskaladığı şut maçın kırılma anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

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Son dakika: Okan Buruk maç sonunda çıldırdı! Antonio Nobre’ye şok tepki...

G.SARAY KADER MAÇINA ÇIKACAK

4. maçların ardından grupta 4 puanda kalan Galatasaray, 29 Kasım'da Rams Park'ta Manchester United ile gruptan çıkmak adına 'ya tamam ya devam' maçına çıkacak.

Son dakika: Okan Buruk maç sonunda çıldırdı! Antonio Nobre’ye şok tepki...

"ICARDI RAHAT HİSSETMEDİĞİ İÇİN ÇIKMAK ZORUNDA KALDI"

İkinci yarıda kendisini iyi hissetmediği için oyundan çıkan Mauro Icardi hakkında açıklama yapan Okan Buruk "Icardi'nin adalesi tuttu, rahat hissetmediği için çıkmak zorunda kaldı. Angelino'nun da kramp üzerinde bir durumu oldu. Ziyech'e dikkat ediy oruz çünkü üst üste maçlar oynuyor, süresini uzatarak gitmek istiyoruz. Şu an çok önemli bir sakatlığımız yok." dedi.

Son dakika: Okan Buruk maç sonunda çıldırdı! Antonio Nobre’ye şok tepki...

OKAN BURUK MAÇ SONUNDA ÇILDIRDI

Maçta itirazları sebebiyle sarı kart gören Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maç boyunca tartışmalı kararlar veren Portekizli hakem Antonio Nobre'ye sert tepki gösterdi.

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