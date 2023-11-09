Son dakika: Okan Buruk maç sonunda çıldırdı! Antonio Nobre’ye şok tepki...

"ICARDI RAHAT HİSSETMEDİĞİ İÇİN ÇIKMAK ZORUNDA KALDI"

İkinci yarıda kendisini iyi hissetmediği için oyundan çıkan Mauro Icardi hakkında açıklama yapan Okan Buruk "Icardi'nin adalesi tuttu, rahat hissetmediği için çıkmak zorunda kaldı. Angelino'nun da kramp üzerinde bir durumu oldu. Ziyech'e dikkat ediy oruz çünkü üst üste maçlar oynuyor, süresini uzatarak gitmek istiyoruz. Şu an çok önemli bir sakatlığımız yok." dedi.