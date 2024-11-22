Giriş Tarihi: 22.11.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024
16:34
SON DAKİKA: Osimhen'i gölgede bırakacak golcü! Ziyech'in yeni adresi netleşti
Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından yeni bir santrfor takviyesi için kolları sıvayan Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Manchester United'da son dönemde istikrarsız bir performans sergileyen oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı takım harekete geçti. İşte Osimhen'i gölgede bırakacak transfer iddiasının detayları…