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Haberler Galeri SON DAKİKA: Osimhen'i gölgede bırakacak golcü! Ziyech'in yeni adresi netleşti
Giriş Tarihi: 22.11.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 16:34

SON DAKİKA: Osimhen'i gölgede bırakacak golcü! Ziyech'in yeni adresi netleşti

Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından yeni bir santrfor takviyesi için kolları sıvayan Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Manchester United'da son dönemde istikrarsız bir performans sergileyen oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı takım harekete geçti. İşte Osimhen'i gölgede bırakacak transfer iddiasının detayları…

SON DAKİKA: Osimhen’i gölgede bırakacak golcü! Ziyech’in yeni adresi netleşti

Ara transfer dönemine göre Galatasaray'da hem takımdan gidecek oyuncular için hem de takviye edilecek yıldız isimler için düğmeye basan yönetim, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Öncelikle Mauro Icardi'nin sakatlığıyla birlikte forvet hattına yıldız isim arayışına geçen Cimbom, ManU'nun yıldızına kancayı taktı. Öte yandan Takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech düğümü çözülüyor. İşte detaylar…

SON DAKİKA: Osimhen’i gölgede bırakacak golcü! Ziyech’in yeni adresi netleşti

Ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Aslan'da bir yandan da transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılacak isimler de netlik kazanmaya başladı.

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SON DAKİKA: Osimhen’i gölgede bırakacak golcü! Ziyech’in yeni adresi netleşti

Bu doğrultuda dünyaca ünlü isim için flaş bir iddia ortaya atıldı.

SON DAKİKA: Osimhen’i gölgede bırakacak golcü! Ziyech’in yeni adresi netleşti

ZIYECH İÇİN KATAR EKİBİ DEVREDE
Foot-africaa.com'da yer alan habere göre; Al-Arabi, Hakim Ziyech'i ikna etmek için yoğun bir çalışma içerisine girdi.

SON DAKİKA: Osimhen’i gölgede bırakacak golcü! Ziyech’in yeni adresi netleşti

Haberin ayrıntılarında Katar ekibinin, Faslı oyuncu ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalamak istediği belirtildi.

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