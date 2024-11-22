SON DAKİKA: Osimhen’i gölgede bırakacak golcü! Ziyech’in yeni adresi netleşti

Ara transfer dönemine göre Galatasaray'da hem takımdan gidecek oyuncular için hem de takviye edilecek yıldız isimler için düğmeye basan yönetim, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Öncelikle Mauro Icardi'nin sakatlığıyla birlikte forvet hattına yıldız isim arayışına geçen Cimbom, ManU'nun yıldızına kancayı taktı. Öte yandan Takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech düğümü çözülüyor. İşte detaylar…