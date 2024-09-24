Giriş Tarihi: 24.09.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
11:50
SON DAKİKA: Osimhen'in yeni durağı belli oldu! İtalyan devi peşine düştü…
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen'in yeni durağı belli oldu. Son dakika haberine göre; 6.000.000 euro sezonluk ücret karşılığında sarı kırmızılı takıma gelen Osimhen için İtalyan devinin harekete geçtiği iddiası dünya gündemine bomba gibi düşerken Nijeryalı golcüye talip olan takımın 75 milyon euroluk bonservis bedeli ödeme hazır olduğu kaydedildi.