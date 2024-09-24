SON DAKİKA: Osimhen’in yeni durağı belli oldu! İtalyan devi peşine düştü…

RaiSport'un haberine göre; Serie A takımı Galatasaray'ın kiralık golcüsü için harekete geçti. Napoli'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen sezon sonunda Napoli'den ayrılacak. Bir başka İtalyan kulüp ise dünyaca ünlü yıldız forvetin peşinde.