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Haberler Galeri SON DAKİKA: Osimhen'in yeni durağı belli oldu! İtalyan devi peşine düştü…
Giriş Tarihi: 24.09.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:50

SON DAKİKA: Osimhen'in yeni durağı belli oldu! İtalyan devi peşine düştü…

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen'in yeni durağı belli oldu. Son dakika haberine göre; 6.000.000 euro sezonluk ücret karşılığında sarı kırmızılı takıma gelen Osimhen için İtalyan devinin harekete geçtiği iddiası dünya gündemine bomba gibi düşerken Nijeryalı golcüye talip olan takımın 75 milyon euroluk bonservis bedeli ödeme hazır olduğu kaydedildi.

TUBA FIÇICI
SON DAKİKA: Osimhen’in yeni durağı belli oldu! İtalyan devi peşine düştü…

RaiSport'un haberine göre; Serie A takımı Galatasaray'ın kiralık golcüsü için harekete geçti. Napoli'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen sezon sonunda Napoli'den ayrılacak. Bir başka İtalyan kulüp ise dünyaca ünlü yıldız forvetin peşinde.

SON DAKİKA: Osimhen’in yeni durağı belli oldu! İtalyan devi peşine düştü…

VİCTOR OSİMHEN'İN YENİ ADRESİ!

RaiSport'un kaydettiği haberde "Juventus Futbol Direktörü Cristiano Giuntoli ile Osimhen'in menajeri arasında güçlü bağların olduğu vurgulanırken hücum konusunda rakiplerinin gerisinde kalan İtalyan kulübün, Osimhen'i kadrosuna katarak seviyesini yukarı çekebileceğini aktardı.

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SON DAKİKA: Osimhen’in yeni durağı belli oldu! İtalyan devi peşine düştü…

Transfer sezonunun en dikkat çeken hamlelerinden biri bilindiği üzere Galatasaray'ın Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmasıydı.

SON DAKİKA: Osimhen’in yeni durağı belli oldu! İtalyan devi peşine düştü…

Yıldız golcünün Türkiye'den sonraki durağı spor dünyasında büyük merak konusu olurken İtalyan TV kanalı RaiSport'un gazetecilerinden Paolo Paganini, Nijeryalı yıldız golcünün yaz transfer döneminde Juventus'a gidebileceğini iddiasıyla dikkat çekti.

SON DAKİKA: Osimhen’in yeni durağı belli oldu! İtalyan devi peşine düştü…

Siyah-Beyazlıların, santrfor bölgesine biri Victor Osimhen olmak üzere iki alternatifi olduğunu; Vlahovic'in ise beklentileri karşılayamadığı ifade edildi.

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