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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rafa Silva'nın form düşüklüğünün sebebi ortaya çıktı! 7 maçtır gol katkısı yoktu...
Giriş Tarihi: 09.10.2024 07:51 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 07:51

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rafa Silva'nın form düşüklüğünün sebebi ortaya çıktı! 7 maçtır gol katkısı yoktu...

Son dakika haberler... Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, son maçlarda yorgunluğa da bağlı olarak performans düşüşü yaşadı. Sezona fırtına gibi başlayan yıldız oyuncu, şu ana dek oynanan 12 resmi maça da 11'de çıktı. Tecrübeli isim son olarak 29 Ağustos'ta Lugano maçında 1 gol, 1 asistlik katkı sağlarken o günden bu yana oynanan 7 maçta da skora etki edemedi. Son 7 maçın ise tek bir ortak özelliği var. İşte Rafa'nın form düşüklüğünün altında yatan o sebep…

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rafa Silva’nın form düşüklüğünün sebebi ortaya çıktı! 7 maçtır gol katkısı yoktu...

Trendyol Süper Lig'e yeni transferleriyle oldukça iddialı başlayan Beşiktaş'ta yorgunluğa bağlı sıkıntı yaşadığı konuşulan tecrübeli on numara Rafa Silva'nın performansındaki düşüş dikkat çekmişti. Portekizli futbolcunun son 7 maçta gol katkısı verememesinin nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rafa Silva’nın form düşüklüğünün sebebi ortaya çıktı! 7 maçtır gol katkısı yoktu...

8. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kalmıştı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rafa Silva’nın form düşüklüğünün sebebi ortaya çıktı! 7 maçtır gol katkısı yoktu...

Karşılaşmada ilk yarıda gol Immobile'den geldi ve Beşiktaş, 31. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçmiş 43. dakikada Gaziantep beraberlik golünü bulsa da çizgiyi geçen top ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazamamıştı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rafa Silva’nın form düşüklüğünün sebebi ortaya çıktı! 7 maçtır gol katkısı yoktu...

Geriye kalan dakikakalarda başka gol çıkmazken ilk yarı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Gaziantep beraberlik golünü 90+5'te Maxim ile buldu ve maç 1-1 sona erdi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rafa Silva’nın form düşüklüğünün sebebi ortaya çıktı! 7 maçtır gol katkısı yoktu...

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 17 yaparken Gaziantep FK ise 5 yaptı.

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