Giriş Tarihi: 09.10.2024 07:51
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
07:51
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rafa Silva'nın form düşüklüğünün sebebi ortaya çıktı! 7 maçtır gol katkısı yoktu...
Son dakika haberler... Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, son maçlarda yorgunluğa da bağlı olarak performans düşüşü yaşadı. Sezona fırtına gibi başlayan yıldız oyuncu, şu ana dek oynanan 12 resmi maça da 11'de çıktı. Tecrübeli isim son olarak 29 Ağustos'ta Lugano maçında 1 gol, 1 asistlik katkı sağlarken o günden bu yana oynanan 7 maçta da skora etki edemedi. Son 7 maçın ise tek bir ortak özelliği var. İşte Rafa'nın form düşüklüğünün altında yatan o sebep…