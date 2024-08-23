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Haberler Galeri SON DAKİKA! Ronaldo Al Nassr - Al Raed maçına damga vurdu! Havada asılı kaldı, sezona golle başladı...
Giriş Tarihi: 23.08.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 09:54

SON DAKİKA! Ronaldo Al Nassr - Al Raed maçına damga vurdu! Havada asılı kaldı, sezona golle başladı...

SON DAKİKA HABERLERİ: Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı açan ve 24 saatte 20 milyon üzerinde abonesi olan Ronaldo, Suudi Arabistan'da Pro Ligi'nde dün oynanan Al Nassr - Al Raed maçında ilk 11'de başladı. 39 yaşında olmasına rağmen fizik kalite olarak formda kalmayı başaran Portekizli yıldız dün harika bir gole attı. İşte Al Nassr - Al Raed maç özeti ve Ronaldo'nun harika golü...

SON DAKİKA! Ronaldo Al Nassr - Al Raed maçına damga vurdu! Havada asılı kaldı, sezona golle başladı...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde yeni sezonun heyecanı dün oynanan 3 karşılaşmaya başladı.

SON DAKİKA! Ronaldo Al Nassr - Al Raed maçına damga vurdu! Havada asılı kaldı, sezona golle başladı...

Yıldızlar topluluğu olan Al Nassr dün evinde sezonun ilk maçında Al-Raed takımını konuk etti.

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SON DAKİKA! Ronaldo Al Nassr - Al Raed maçına damga vurdu! Havada asılı kaldı, sezona golle başladı...

Yaptığı yıldız transferleriyle dikkat çeken Suudi ekibinde dün Cristiano Ronaldo karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

SON DAKİKA! Ronaldo Al Nassr - Al Raed maçına damga vurdu! Havada asılı kaldı, sezona golle başladı...

RONALDO SEZONA GOLLE BAŞLADI

Riyad'daki Al Awwal Stadyumu'nda oynanan maçta dünyaca yıldız futbolcu Ronaldo harika bir gole imza attı.

SON DAKİKA! Ronaldo Al Nassr - Al Raed maçına damga vurdu! Havada asılı kaldı, sezona golle başladı...

HAVADA ASILI KALDI

Karılaşmanın 34. dakikasında, Mane'nin sol kanattan yaptığı ortaya inanılmaz bir yükselişle kafa vuruşu yapan Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

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