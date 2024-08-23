Giriş Tarihi: 23.08.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
09:54
SON DAKİKA! Ronaldo Al Nassr - Al Raed maçına damga vurdu! Havada asılı kaldı, sezona golle başladı...
SON DAKİKA HABERLERİ: Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı açan ve 24 saatte 20 milyon üzerinde abonesi olan Ronaldo, Suudi Arabistan'da Pro Ligi'nde dün oynanan Al Nassr - Al Raed maçında ilk 11'de başladı. 39 yaşında olmasına rağmen fizik kalite olarak formda kalmayı başaran Portekizli yıldız dün harika bir gole attı. İşte Al Nassr - Al Raed maç özeti ve Ronaldo'nun harika golü...