Giriş Tarihi: 31.01.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
14:40
Son dakika Şampiyonlar Ligi play-off kura eşleşmeleri: Şampiyonlar Ligi play-off kurasında hangi takımlar eşleşti, maçlar ne zaman?
Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi sona erdi. Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında, son 16'ya kalacak takımların eşleşmeleri belirlenecek. Bu yıl ilk kez uygulanan lig aşamasında sıralamayı 9-24 arasında bitiren takımlar kendi aralarında oynayacakları maçlar ile son 16'ya yükselmek için mücadele edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off kura çekiminde hangi takımlar eşleşti, maçlar ne zaman? İşte,eşleşmeler...