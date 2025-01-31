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Haberler Galeri Son dakika Şampiyonlar Ligi play-off kura eşleşmeleri: Şampiyonlar Ligi play-off kurasında hangi takımlar eşleşti, maçlar ne zaman?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:40

Son dakika Şampiyonlar Ligi play-off kura eşleşmeleri: Şampiyonlar Ligi play-off kurasında hangi takımlar eşleşti, maçlar ne zaman?

Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi sona erdi. Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında, son 16'ya kalacak takımların eşleşmeleri belirlenecek. Bu yıl ilk kez uygulanan lig aşamasında sıralamayı 9-24 arasında bitiren takımlar kendi aralarında oynayacakları maçlar ile son 16'ya yükselmek için mücadele edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off kura çekiminde hangi takımlar eşleşti, maçlar ne zaman? İşte,eşleşmeler...

Son dakika Şampiyonlar Ligi play-off kura eşleşmeleri: Şampiyonlar Ligi play-off kurasında hangi takımlar eşleşti, maçlar ne zaman?

Futbol tutkunlarının heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi için hazırlıklar tamamlanmak üzere! Avrupa'nın en prestijli kulüplerinin yer aldığı bu büyük turnuvada, son 16'ya adını yazdıracak ekiplerin eşleşmeleri netleşecek. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off kura çekiminde hangi takımlar eşleşti, maçlar ne zaman?

Son dakika Şampiyonlar Ligi play-off kura eşleşmeleri: Şampiyonlar Ligi play-off kurasında hangi takımlar eşleşti, maçlar ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, 31 Ocak 2025 Cuma günü gerçekleştirilecektir. Kura çekimi, Türkiye saati ile 14:00'te başlayacak ve İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

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Son dakika Şampiyonlar Ligi play-off kura eşleşmeleri: Şampiyonlar Ligi play-off kurasında hangi takımlar eşleşti, maçlar ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Brest-PSG

Club Brugge-Atalanta

Benfica-Monaco

Juventus-PSV

Feyenoord-Milan

Real Madrid-Manchester City

Celtic-Bayern Münih

Sporting - Borussia Dortmund

Son dakika Şampiyonlar Ligi play-off kura eşleşmeleri: Şampiyonlar Ligi play-off kurasında hangi takımlar eşleşti, maçlar ne zaman?

PLAY OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

Son dakika Şampiyonlar Ligi play-off kura eşleşmeleri: Şampiyonlar Ligi play-off kurasında hangi takımlar eşleşti, maçlar ne zaman?
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