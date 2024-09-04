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Haberler Galeri SON DAKİKA | Şenol Güneş 3 transfer birden istedi! Beşiktaş'ın eski yıldızı imza için geliyor...
Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 10:48

SON DAKİKA | Şenol Güneş 3 transfer birden istedi! Beşiktaş'ın eski yıldızı imza için geliyor...

SON DAKİKA HABERLERİ | Bu sezon yaptığı transferlere rağmen beklentilerin altında bir futbol ortaya koyan Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına Şenol Güneş getirildi. Kariyerinde 5. kez Trabzonspor'a gelen deneyimli teknik adam yönetimden 3 transfer birden istedi. Ayrıca Bordo-mavili yönetim, Beşiktaş'ın eski yıldızını imza için getiriyor. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

SON DAKİKA | Şenol Güneş 3 transfer birden istedi! Beşiktaş’ın eski yıldızı imza için geliyor...

Süper Lig'de oynadığı 2 maçta henüz gol atamayan ve yaptığı transferlere rağmen istenilen futbolu ortaya koyamayan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

SON DAKİKA | Şenol Güneş 3 transfer birden istedi! Beşiktaş’ın eski yıldızı imza için geliyor...

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından yeni direktör Şenol Güneş oldu.

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SON DAKİKA | Şenol Güneş 3 transfer birden istedi! Beşiktaş’ın eski yıldızı imza için geliyor...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

SON DAKİKA | Şenol Güneş 3 transfer birden istedi! Beşiktaş’ın eski yıldızı imza için geliyor...

Doğan, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, teknik direktörlük konusunu yönetim kurulu ile değerlendirdiklerini belirterek, "Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda üç isim üzerinde enine boyuna tartıştık. Takımımızın güçlü bir iskeleti var ve Süper Lig maratonunun henüz başındayız. Bütün bunları üst üste koyunca hedeflerimize daha tecrübeli bir hoca ile varabileceğimize inandık ve efsanemiz Şenol Güneş ile bugün itibarıyla anlaşma sağladık." dedi.

SON DAKİKA | Şenol Güneş 3 transfer birden istedi! Beşiktaş’ın eski yıldızı imza için geliyor...

Trabzonspor'da yeni teknik direktör belli olurken diğer yandan ayrılıklar da devam ediyor.

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