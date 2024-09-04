Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
10:48
SON DAKİKA | Şenol Güneş 3 transfer birden istedi! Beşiktaş'ın eski yıldızı imza için geliyor...
SON DAKİKA HABERLERİ | Bu sezon yaptığı transferlere rağmen beklentilerin altında bir futbol ortaya koyan Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına Şenol Güneş getirildi. Kariyerinde 5. kez Trabzonspor'a gelen deneyimli teknik adam yönetimden 3 transfer birden istedi. Ayrıca Bordo-mavili yönetim, Beşiktaş'ın eski yıldızını imza için getiriyor. İşte son dakika transfer haberinin detayları...