SON DAKİKA | Şenol Güneş 3 transfer birden istedi! Beşiktaş’ın eski yıldızı imza için geliyor...

Doğan, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, teknik direktörlük konusunu yönetim kurulu ile değerlendirdiklerini belirterek, "Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda üç isim üzerinde enine boyuna tartıştık. Takımımızın güçlü bir iskeleti var ve Süper Lig maratonunun henüz başındayız. Bütün bunları üst üste koyunca hedeflerimize daha tecrübeli bir hoca ile varabileceğimize inandık ve efsanemiz Şenol Güneş ile bugün itibarıyla anlaşma sağladık." dedi.