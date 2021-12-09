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Haberler Galeri Son dakika: Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası Beşiktaş efsanesinden çarpıcı sözler! “Sergen hoca kadar onların da etkisi var…”
Giriş Tarihi: 09.12.2021 19:56 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 20:29

Son dakika: Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası Beşiktaş efsanesinden çarpıcı sözler! “Sergen hoca kadar onların da etkisi var…”

Son dakika haberi… Beşiktaş'ta bu sezon yaşanan kötü sonuçların üzerine geçtiğimiz sezonun iki kupalı hocası Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı camianın efsane isimlerinden birisi olan Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de gelen başarısızlıkların üzerine yönetimle görüşerek karşılıklı anlaşmaya vardı ve takımdan ayrıldı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası dönemde neler olacağı merak edilirken, bir Beşiktaş efsanesi olan Ali Gültiken, Sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

YUSUF SÜTÇÜ
Son dakika: Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası Beşiktaş efsanesinden çarpıcı sözler! “Sergen hoca kadar onların da etkisi var…”

Son dakika… Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti ve Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Siyah-beyazlı takımın başına geçtiği ilk dönemde takımı yukarı taşıyan Sergen Yalçın, geçen sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek tamamlamıştı.

Son dakika: Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası Beşiktaş efsanesinden çarpıcı sözler! “Sergen hoca kadar onların da etkisi var…”

Ancak Beşiktaş'ta gelen şampiyonluklara rağmen yönetim ve hoca krizinin arka planda oluştuğu görülüyordu. Geçtiğimiz sezonun sonunda Sergen Yalçın'la yeni sözleşme görüşmeleri yapılmış, 1 aydan uzun bir süre içerisinde yeni sözleşme imzalanmıştı.

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Son dakika: Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası Beşiktaş efsanesinden çarpıcı sözler! “Sergen hoca kadar onların da etkisi var…”

Bu dönemde de ayrılık söz konusu olmuş ancak Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta görevine devam etmeye karar vermişti.

Son dakika: Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası Beşiktaş efsanesinden çarpıcı sözler! “Sergen hoca kadar onların da etkisi var…”

2021-2022 sezonunda ise yıldız oyuncu transferleriyle sezona favori olarak başlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 0 çekti. Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kaldı.

Son dakika: Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası Beşiktaş efsanesinden çarpıcı sözler! “Sergen hoca kadar onların da etkisi var…”

Sezonun 15 haftalık diliminde görevinden ayrılan Yalçın'ın ardından yeni hocanın kim olacağı merak ediliyor.

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