Son dakika: Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası Beşiktaş efsanesinden çarpıcı sözler! “Sergen hoca kadar onların da etkisi var…”

Son dakika haberi… Beşiktaş'ta bu sezon yaşanan kötü sonuçların üzerine geçtiğimiz sezonun iki kupalı hocası Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı camianın efsane isimlerinden birisi olan Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de gelen başarısızlıkların üzerine yönetimle görüşerek karşılıklı anlaşmaya vardı ve takımdan ayrıldı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası dönemde neler olacağı merak edilirken, bir Beşiktaş efsanesi olan Ali Gültiken, Sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…