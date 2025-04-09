Giriş Tarihi: 09.04.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
20:12
SON DAKİKA | Solskjaer, Beşiktaş'a ülkesinden getiriyor! Yeni maestro bulundu...
Son dakika haberi: Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve sezonun ilk yarısında başkan ve hoca değişikleri yapan Beşiktaş'ta yeni sezon için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı ve kurmayları gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak istiyor. Buna göre teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'ın Norveçli yıldızı hedef olarak belirlediği iddia edildi. İşte detaylar...