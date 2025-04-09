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Haberler Galeri SON DAKİKA | Solskjaer, Beşiktaş'a ülkesinden getiriyor! Yeni maestro bulundu...
Giriş Tarihi: 09.04.2025 19:52 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 20:12

SON DAKİKA | Solskjaer, Beşiktaş'a ülkesinden getiriyor! Yeni maestro bulundu...

Son dakika haberi: Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve sezonun ilk yarısında başkan ve hoca değişikleri yapan Beşiktaş'ta yeni sezon için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı ve kurmayları gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak istiyor. Buna göre teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'ın Norveçli yıldızı hedef olarak belirlediği iddia edildi. İşte detaylar...

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SON DAKİKA | Solskjaer, Beşiktaş’a ülkesinden getiriyor! Yeni maestro bulundu...

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, kalan maçlarda maksimum puanı toplayarak ligi 3. sırada tamamlamak istiyor.

SON DAKİKA | Solskjaer, Beşiktaş’a ülkesinden getiriyor! Yeni maestro bulundu...

Yeni sezon adına da kadro çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar, tekrardan şampiyonluk yarışı içinde olma amacında.

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SON DAKİKA | Solskjaer, Beşiktaş’a ülkesinden getiriyor! Yeni maestro bulundu...

Başkan Serdal Adalı ve kurmayları güçlü bir kadro için oyuncu arayışlarına başladı.

SON DAKİKA | Solskjaer, Beşiktaş’a ülkesinden getiriyor! Yeni maestro bulundu...

Buna göre Kara Kartal'ın gündemine sürpriz bir transfer iddiası geldi.

SON DAKİKA | Solskjaer, Beşiktaş’a ülkesinden getiriyor! Yeni maestro bulundu...

YENİ MAESTRO BULUNDU

Orta alana güç katacak bir isim transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın Bodo Glimt forması giyen Patrick Berg ile ilgilendiği öne sürüldü. (Fanatik)