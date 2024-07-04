Giriş Tarihi: 04.07.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
22:34
SON DAKİKA: BİLD'in asılsız manşetine TFF'den yalanlama! "Merih Demiral’a 2 maç ceza haberi gerçeği yansıtmıyor"
SON DAKİKA HABERLERİ: Alman basınından Bild, UEFA'nın Merih Demiral'a 2 maç ceza verdiğini yazmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, bu haberi; "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, "Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi" şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır" sözleriyle yalanladı.