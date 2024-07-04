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Haberler Galeri SON DAKİKA: BİLD'in asılsız manşetine TFF'den yalanlama! "Merih Demiral’a 2 maç ceza haberi gerçeği yansıtmıyor"
Giriş Tarihi: 04.07.2024 22:15 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 22:34

SON DAKİKA: BİLD'in asılsız manşetine TFF'den yalanlama! "Merih Demiral’a 2 maç ceza haberi gerçeği yansıtmıyor"

SON DAKİKA HABERLERİ: Alman basınından Bild, UEFA'nın Merih Demiral'a 2 maç ceza verdiğini yazmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, bu haberi; "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, "Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi" şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır" sözleriyle yalanladı.

SON DAKİKA: BİLD’in asılsız manşetine TFF’den yalanlama! Merih Demiral’a 2 maç ceza haberi gerçeği yansıtmıyor

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

SON DAKİKA: BİLD’in asılsız manşetine TFF’den yalanlama! Merih Demiral’a 2 maç ceza haberi gerçeği yansıtmıyor

Bu maçta Avusturya ağlarına 2 gol birden atan Merih Demiral, gol sevinci sırasında yaptığı 'Bozkurt işareti' sebebiyle disipline sevk edilmişti.

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SON DAKİKA: BİLD’in asılsız manşetine TFF’den yalanlama! Merih Demiral’a 2 maç ceza haberi gerçeği yansıtmıyor

Milli futbolcu bu konuyla ilgili en geç yarın öğlen saatlerine kadar UEFA'ya savunma yapacak.

SON DAKİKA: BİLD’in asılsız manşetine TFF’den yalanlama! Merih Demiral’a 2 maç ceza haberi gerçeği yansıtmıyor

Merih Demiral'ın yapacağı savunmanın ardından ceza alıp almayacağı netleşecek.

SON DAKİKA: BİLD’in asılsız manşetine TFF’den yalanlama! Merih Demiral’a 2 maç ceza haberi gerçeği yansıtmıyor

BİLD'İN ASILSIZ HABERİNİ TFF YALANLADI

Alman Bild gazetesi, asılsız bir habere imza atarak, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ikinci tur karşılaşmasında Avusturya'ya karşı attığı gol sonrası sevincini "Bozkurt" işareti yaparak kutlayan milli futbolcumuz Merih Demiral'in iki maç ceza aldığını yazdı.

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