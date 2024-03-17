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Haberler Galeri Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli oldu! Önemli eksikler, sürpriz tercihler...
Giriş Tarihi: 17.03.2024 10:11 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 10:13

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli oldu! Önemli eksikler, sürpriz tercihler...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor bugün evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımda da eksikler bulunurken, muhtemel 11'ler de belli oldu. İlk maçı Kadıköy'de 3-2 kazanan Trabzonspor, bu maçı kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Diğer yandan zirve mücadelesi veren sarı-lacivertli takım hata yapmak istemiyor. İşte Trabzonspor ve Fenerbahçe cephesinin taktikleri ve muhtemel 11'leri...

YUNUS EMRE SEL
Samet YÜKSEL
Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler belli oldu! Önemli eksikler, sürpriz tercihler...

Trendyol Süper Lig'de bugünkü kritik ve zorlu maçta Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zirveyi de yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi Trabzonspor ve Fenerbahçe'de eksikler bulunuyor. İki takımda son hazırlıklarını ve taktik-analiz çalışmaları tamamlarken, sahaya çıkacak muhtemel 11'ler de belli oldu.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler belli oldu! Önemli eksikler, sürpriz tercihler...

TRABZON'DA BİLET TÜKENDİ, FIRTINA MAÇA ODAKLANDI

Trabzonspor cephesinde teknik ekip ve yönetim kurulu, ortamın gerginleşmesine izin vermedi, Avcı ve kurmayları da konsantrasyonun altını çizdi.

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Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler belli oldu! Önemli eksikler, sürpriz tercihler...

TEKNİK EKİPTE MEUNİER SEVİNCİ VAR

1- Thomas Meunier'in kas sakatlığı moralleri bozsa da 3 idman kaçıran Belçikalı oyuncunun takıma dahil olması keyifleri yerine getirdi. Bordo-mavili takımda Onuachu ve Mehmet Can Aydın bu maçta forma giyemeyecek.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler belli oldu! Önemli eksikler, sürpriz tercihler...

2- Karagümrük maçında farklı galibiyet gelse de Avcı bu maçtaki eksikleri tek tek anlatıp F.Bahçe maçı için önlemler aldı.

3- Avcı, basın ile iki kez buluşup camianın üzerinde bir gerginlik olmamasını sağlarken soğukkanlı tavırları ile dikkat çekti.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler belli oldu! Önemli eksikler, sürpriz tercihler...

SOSYAL MEDYADA VAKİT GEÇİRMEK YASAK

4- Teknik ekip, futbolculara Fenerbahçe maçına kadar olan sürede sosyal medyada vakit geçirmeyi adeta yasakladı. Oyuncularla bire bir toplantılar yapıldı. Deneyimli isimler de sorumluluk alıp takımla konuşmalarda bulundu.

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