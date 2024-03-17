Giriş Tarihi: 17.03.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
10:13
Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli oldu! Önemli eksikler, sürpriz tercihler...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor bugün evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi iki takımda da eksikler bulunurken, muhtemel 11'ler de belli oldu. İlk maçı Kadıköy'de 3-2 kazanan Trabzonspor, bu maçı kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Diğer yandan zirve mücadelesi veren sarı-lacivertli takım hata yapmak istemiyor. İşte Trabzonspor ve Fenerbahçe cephesinin taktikleri ve muhtemel 11'leri...