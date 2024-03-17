Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler belli oldu! Önemli eksikler, sürpriz tercihler...

2- Karagümrük maçında farklı galibiyet gelse de Avcı bu maçtaki eksikleri tek tek anlatıp F.Bahçe maçı için önlemler aldı.

3- Avcı, basın ile iki kez buluşup camianın üzerinde bir gerginlik olmamasını sağlarken soğukkanlı tavırları ile dikkat çekti.