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Haberler Galeri SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı dönemi sona eriyor! Yerine 2 aday var: Efsane isim Trabzonspor'a....
Giriş Tarihi: 30.08.2024 18:28 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 18:32

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı dönemi sona eriyor! Yerine 2 aday var: Efsane isim Trabzonspor'a....

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Abdullah Avcı, üst üste gelen kötü sonuçların ardından eleştirilerin odağı haline gelmişti. Son olarak St. Gallen eşleşmesinin de kaybedeni olan bordo-mavili ekip, Avrupa defterini erken kapattı. Bunun üzerine Avcı için istifa sesleri yükselirken Trabzonspor yönetimi de ayrılık kararı aldı. Abdullah Avcı'nın yerine düşünülen 2 aday da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı dönemi sona eriyor! Yerine 2 aday var: Efsane isim Trabzonspor’a....

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde St. Gallen'e penaltılarda yenilerek Avrupa defterini kapatan Trabzonspor'da flaş bir karar alındı.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı dönemi sona eriyor! Yerine 2 aday var: Efsane isim Trabzonspor’a....

Süper Lig'e de iyi başlayamayan ve uzun süredir eleştirilerin odağında olan Abdullah Avcı için ayrılık kararı verildi.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı dönemi sona eriyor! Yerine 2 aday var: Efsane isim Trabzonspor’a....

Öte yandan Avcı'nın yerine düşünülen 2 teknik direktör adayı da ortaya çıktı.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı dönemi sona eriyor! Yerine 2 aday var: Efsane isim Trabzonspor’a....

İşte son dakika haberinin detayları...

SABAH Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre; Trabzonspor Yönetim Kurulu, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayırma kararı aldı. Fesih görüşmeleri başladı.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı dönemi sona eriyor! Yerine 2 aday var: Efsane isim Trabzonspor’a....

İKİNCİ DÖNEM PERFORMANSI

Trabzonspor'un ikinci döneminde 44 maça çıkan Avcı, 26 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

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