Giriş Tarihi: 30.08.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
18:32
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı dönemi sona eriyor! Yerine 2 aday var: Efsane isim Trabzonspor'a....
Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Abdullah Avcı, üst üste gelen kötü sonuçların ardından eleştirilerin odağı haline gelmişti. Son olarak St. Gallen eşleşmesinin de kaybedeni olan bordo-mavili ekip, Avrupa defterini erken kapattı. Bunun üzerine Avcı için istifa sesleri yükselirken Trabzonspor yönetimi de ayrılık kararı aldı. Abdullah Avcı'nın yerine düşünülen 2 aday da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...