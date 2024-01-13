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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor haberi: Başkan resmen açıkladı! Uğurcan Çakır ve Galatasaray...
Giriş Tarihi: 13.01.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 09:00

Son dakika Trabzonspor haberi: Başkan resmen açıkladı! Uğurcan Çakır ve Galatasaray...

Son dakika Trabzonspor haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni hocası Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Bordo mavililerde bu yükseliş devam ederken, başkan Ertuğrul Doğan gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fırtına'nın yeniden gündemine gelen eski yıldızı Anthony Nwakaeme ile ile ilgili konuşan Doğan, Uğurcan Çakır'un Galatasaray transferine dair de flaş ifadeler kullandı. İşte tüm açıklamalar...

Son dakika Trabzonspor haberi: Başkan resmen açıkladı! Uğurcan Çakır ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de yeni hocası Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Trabzonspor haberi: Başkan resmen açıkladı! Uğurcan Çakır ve Galatasaray...

Bordo mavililerde bu yükseliş devam ederken, başkan Ertuğrul Doğan gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Başkan resmen açıkladı! Uğurcan Çakır ve Galatasaray...

Fırtına'nın yeniden gündemine gelen eski yıldızı Anthony Nwakaeme ile ile ilgili konuşan Doğan, Uğurcan Çakır'un Galatasaray transferine dair de flaş ifadeler kullandı.

Son dakika Trabzonspor haberi: Başkan resmen açıkladı! Uğurcan Çakır ve Galatasaray...

İşte Ertuğrul Doğan'ın tüm açıklamaları:

"ABDULLAH HOCA'NIN AYRILMASI ZARAR VERDİ"

Şampiyonluk sonrası süreç iyi yönetilemedi. Bir hatalı yok. O dönemki hocamız, şu anki hocamız olan Abdullah Avcı kalbine ve aklına güvendiğimiz bir isim. Şampiyonluk sonrası daha iyi olalım, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olalım diye yola çıkıldı. Ama her zaman planlar tutmuyor. Keşke sorun yaşamasaydık ama yaşandı.

Son dakika Trabzonspor haberi: Başkan resmen açıkladı! Uğurcan Çakır ve Galatasaray...

Bence Abdullah Hoca'nın ayrılması zarar verdi. Şampiyon bir teknik adama daha fazla sabır gösterilmeliydi. Ben de taraftarlıktan geliyorum. Herkesin haklı sebebi var ama dediğim gibi, bunca yıl üzerine şampiyonluk kutlaması oldu. Bu enerjiyi yaşayan bir şehir daha sabırlı olabilirdi. Şimdi daha iyi şeyler yapabiliriz. Ekonomik ve sportif anlamda tecrübeler oldu Bu kez daha güzel şeyler yaşayacağımızı düşünüyorum.

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