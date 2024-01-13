Son dakika Trabzonspor haberi: Başkan resmen açıkladı! Uğurcan Çakır ve Galatasaray...

Bence Abdullah Hoca'nın ayrılması zarar verdi. Şampiyon bir teknik adama daha fazla sabır gösterilmeliydi. Ben de taraftarlıktan geliyorum. Herkesin haklı sebebi var ama dediğim gibi, bunca yıl üzerine şampiyonluk kutlaması oldu. Bu enerjiyi yaşayan bir şehir daha sabırlı olabilirdi. Şimdi daha iyi şeyler yapabiliriz. Ekonomik ve sportif anlamda tecrübeler oldu Bu kez daha güzel şeyler yaşayacağımızı düşünüyorum.



