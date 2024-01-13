Son dakika Trabzonspor haberi: Başkan resmen açıkladı! Uğurcan Çakır ve Galatasaray...

Giriş Tarihi: 13.01.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
09:00
Son dakika Trabzonspor haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni hocası Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Bordo mavililerde bu yükseliş devam ederken, başkan Ertuğrul Doğan gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fırtına'nın yeniden gündemine gelen eski yıldızı Anthony Nwakaeme ile ile ilgili konuşan Doğan, Uğurcan Çakır'un Galatasaray transferine dair de flaş ifadeler kullandı. İşte tüm açıklamalar...