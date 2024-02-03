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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor haberi: Çılgın teklifi böyle açıkladı! Abdülkadir'e 30 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 03.02.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 16:40

Son dakika Trabzonspor haberi: Çılgın teklifi böyle açıkladı! Abdülkadir'e 30 milyon Euro...

Son dakika Trabzonspor haberi: Süper Lig'de çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bordo mavililer, kadro dışı bırakılan Abdülkadir ÖmürHull City'ye transfer ederken, şok bir gerçek ortaya çıktı. Milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın eski temsilcisi Adem Cebeci, kaleci Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür için bordo-mavili kulübe getirdiği transfer teklifini açıkladı. İşte o rakamlar ve tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberi: Çılgın teklifi böyle açıkladı! Abdülkadir’e 30 milyon Euro...

Süper Lig'de çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Trabzonspor haberi: Çılgın teklifi böyle açıkladı! Abdülkadir’e 30 milyon Euro...

Bordo mavililer, kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'ü Hull City'ye transfer ederken, şok bir gerçek ortaya çıktı.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Çılgın teklifi böyle açıkladı! Abdülkadir’e 30 milyon Euro...

Milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın eski temsilcisi Adem Cebeci, kaleci Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür için bordo-mavili kulübe getirdiği transfer teklifini açıkladı. İşte o rakamlar ve tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberi: Çılgın teklifi böyle açıkladı! Abdülkadir’e 30 milyon Euro...

2015 ISF Dünya Futbol Şampiyonu Erdoğdu Anadolu Lisesi'nin hocası, Yusuf Yazıcı'nın eski temsilcisi Adem Cebeci, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika Trabzonspor haberi: Çılgın teklifi böyle açıkladı! Abdülkadir’e 30 milyon Euro...

Kuzey Anadolu'ya konuşan Cebeci, Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır ve geçtiğimiz günlerde İngiltere Championship ekibi Hull City'e transfer olan Abdülkadir Ömür için getirdiği transfer tekliflerinin detaylarını paylaştı.


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