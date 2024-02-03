Giriş Tarihi: 03.02.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
16:40
Son dakika Trabzonspor haberi: Çılgın teklifi böyle açıkladı! Abdülkadir'e 30 milyon Euro...
Son dakika Trabzonspor haberi: Süper Lig'de çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bordo mavililer, kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'ü Hull City'ye transfer ederken, şok bir gerçek ortaya çıktı. Milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın eski temsilcisi Adem Cebeci, kaleci Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür için bordo-mavili kulübe getirdiği transfer teklifini açıkladı. İşte o rakamlar ve tüm detaylar...