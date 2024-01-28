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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'dan sürpriz transfer! Görüşmeler başladı...
Giriş Tarihi: 28.01.2024 13:14 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 13:33

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'dan sürpriz transfer! Görüşmeler başladı...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek adına transferde harekete geçti. Larsen'i takımdan gönderen ve sağ bek transferine öncelik veren Fırtına, Daiki Hashioka'dan sonra başka bir yıldızı da listesine dahil etti ve görüşme için temasa geçti. İşte son dakik haberinin detayları...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’dan sürpriz transfer! Görüşmeler başladı...

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek için listedeki oyuncular için temasa geçen Fırtına'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’dan sürpriz transfer! Görüşmeler başladı...

Ligde yarın evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanmak ve yeniden çıkışa geçmek istiyor.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’dan sürpriz transfer! Görüşmeler başladı...

Süper Lig'de son iki maçını da kaybeden bordo-mavili takımda ilk ayrılık gerçekleşti ve Danimarkalı sağ bek Larsen ile yollar ayrıldı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’dan sürpriz transfer! Görüşmeler başladı...

ABDÜLKADİR İLE YOLLAY AYRILIYOR

Trabzonspor'da yönetim tarafından kadro dışı bırakılan ve adı birçok takımla anılan Abdülkadir Ömür, yeni takımıyla anlaşmaya vardı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’dan sürpriz transfer! Görüşmeler başladı...

Süper Lig'de Başakşehir, Pendikspor ve Galatasaray ile adı geçen Trabzonsporlu futbolcu, rotasını İngiltere'ye çevirdi. A Spor'un haberine göre; Trabzonspor ile Hull City arasında yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldı.

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