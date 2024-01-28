Giriş Tarihi: 28.01.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
13:33
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'dan sürpriz transfer! Görüşmeler başladı...
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek adına transferde harekete geçti. Larsen'i takımdan gönderen ve sağ bek transferine öncelik veren Fırtına, Daiki Hashioka'dan sonra başka bir yıldızı da listesine dahil etti ve görüşme için temasa geçti. İşte son dakik haberinin detayları...