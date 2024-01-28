Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’dan sürpriz transfer! Görüşmeler başladı...

Süper Lig'de Başakşehir, Pendikspor ve Galatasaray ile adı geçen Trabzonsporlu futbolcu, rotasını İngiltere'ye çevirdi. A Spor'un haberine göre; Trabzonspor ile Hull City arasında yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldı.