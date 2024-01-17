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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor haberi: Ve anlaşma sağlandı! İşte Bakasetas'ın yeni takımı...
Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:03 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 11:07

Son dakika Trabzonspor haberi: Ve anlaşma sağlandı! İşte Bakasetas'ın yeni takımı...

Son dakika Trabzonspor haberi: Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'da forma giyen Anastasios Bakasetas ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Bordo-mavililerle yapılan sözleşme uzatma görüşmelerine olumlu dönüş yapmayan Yunan yıldızın takımdan ayrılması bekleniyor. Fatih Terim'in çalıştırdığı takım Panathinaikos ve Beşiktaş'ın da talip olduğu yıldız oyuncunun anlaşma sağladığı takım böyle duyuruldu. İşte yeni takımı ve tüm detaylar...

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Son dakika Trabzonspor haberi: Ve anlaşma sağlandı! İşte Bakasetas’ın yeni takımı...

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'da forma giyen Anastasios Bakasetas ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Trabzonspor haberi: Ve anlaşma sağlandı! İşte Bakasetas’ın yeni takımı...

Bordo-mavililerle yapılan sözleşme uzatma görüşmelerine olumlu dönüş yapmayan Yunan yıldızın takımdan ayrılması bekleniyor.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Ve anlaşma sağlandı! İşte Bakasetas’ın yeni takımı...

Fatih Terim'in çalıştırdığı takım Panathinaikos ve Beşiktaş'ın da talip olduğu yıldız oyuncunun anlaşma sağladığı takım böyle duyuruldu. İşte yeni takımı ve tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberi: Ve anlaşma sağlandı! İşte Bakasetas’ın yeni takımı...

BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, yeni teknik direktör Fernando Santos'un transferle ilgili bir talebi olup olmadığı yönündeki soruya, "Hocamızın takımla ilgili ilk tespiti lider oyuncu eksikliğiydi" cevabını vermiş ve öncelikle bu konu üzerinde çalışacaklarını ifade etmişti.

Son dakika Trabzonspor haberi: Ve anlaşma sağlandı! İşte Bakasetas’ın yeni takımı...

Siyah beyazlı yönetim, Türkiye ve Avrupa liglerinden Santos'un aradığı özelliklere sahip çok sayıda futbolcu önerirken, Portekizli çalıştırıcı, Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas isminde karar kılmıştı.

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