Son dakika Trabzonspor haberi: Ve anlaşma sağlandı! İşte Bakasetas’ın yeni takımı...

BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, yeni teknik direktör Fernando Santos'un transferle ilgili bir talebi olup olmadığı yönündeki soruya, "Hocamızın takımla ilgili ilk tespiti lider oyuncu eksikliğiydi" cevabını vermiş ve öncelikle bu konu üzerinde çalışacaklarını ifade etmişti.