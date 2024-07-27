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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor haberi: Wout Weghorst geri dönüyor! Ezeli rakip devrede...
Giriş Tarihi: 27.07.2024 23:13 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 23:14

Son dakika Trabzonspor haberi: Wout Weghorst geri dönüyor! Ezeli rakip devrede...

Son dakika haberi: Süper Lig'de kulüpler yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor... Ligin dev takımlarından olan Trabzonspor, forvet arayışlarına devam ediyor. Tüm çalışmalar devam ederken, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen yıldız golcü Wout Weghorst bombası patladı. Süper Lig devi yıldız golcü için görüşmelere başladı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberi: Wout Weghorst geri dönüyor! Ezeli rakip devrede...

Süper Lig'de kulüpler yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor...

Son dakika Trabzonspor haberi: Wout Weghorst geri dönüyor! Ezeli rakip devrede...

Ligin dev takımlarından olan Trabzonspor, forvet arayışlarına devam ediyor.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Wout Weghorst geri dönüyor! Ezeli rakip devrede...

Tüm çalışmalar devam ederken, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen yıldız golcü Wout Weghorst bombası patladı. Süper Lig devi yıldız golcü için görüşmelere başladı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberi: Wout Weghorst geri dönüyor! Ezeli rakip devrede...

Yeni sezonda kadrolarını güçlendirmek isteyen Beşiktaş ile Trabzonspor, forvet arayışlarını sürdürüyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Wout Weghorst geri dönüyor! Ezeli rakip devrede...

Bordo mavililer Onuachu için bastırırken diğer yandan alternatifleri üzerinde de çalışıyor.

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