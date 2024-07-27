Giriş Tarihi: 27.07.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
23:14
Son dakika Trabzonspor haberi: Wout Weghorst geri dönüyor! Ezeli rakip devrede...
Son dakika haberi: Süper Lig'de kulüpler yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor... Ligin dev takımlarından olan Trabzonspor, forvet arayışlarına devam ediyor. Tüm çalışmalar devam ederken, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen yıldız golcü Wout Weghorst bombası patladı. Süper Lig devi yıldız golcü için görüşmelere başladı. İşte tüm detaylar...