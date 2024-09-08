Giriş Tarihi: 08.09.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
20:05
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Şenol Güneş neden alındığına anlam veremedi! Gelir gelmez yeni transferin biletini kesti
Son dakika Trabzonspor haberleri… Abdullah Avcı yönetiminde sezona başlayan Trabzonspor, üst üste gelen kötü sonuçların ardından tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Avcı'nın ardından kısa süreli arayışı Şenol Güneş ile sonlandıran bordo-mavililer, kulübün efsanesiyle anlaştı. Trabzonspor'da 5'inci dönemine başlayacak Şenol Güneş, kadroyu da gözden geçirmeye başladı. Deneyimlik teknik adam, yaz transfer döneminde kadroya katılan yıldız oyuncunun neden alındığına anlam veremedi. İşte son dakika haberinin detayları…