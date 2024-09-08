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Haberler Galeri SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Şenol Güneş neden alındığına anlam veremedi! Gelir gelmez yeni transferin biletini kesti
Giriş Tarihi: 08.09.2024 20:02 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 20:05

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Şenol Güneş neden alındığına anlam veremedi! Gelir gelmez yeni transferin biletini kesti

Son dakika Trabzonspor haberleri… Abdullah Avcı yönetiminde sezona başlayan Trabzonspor, üst üste gelen kötü sonuçların ardından tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Avcı'nın ardından kısa süreli arayışı Şenol Güneş ile sonlandıran bordo-mavililer, kulübün efsanesiyle anlaştı. Trabzonspor'da 5'inci dönemine başlayacak Şenol Güneş, kadroyu da gözden geçirmeye başladı. Deneyimlik teknik adam, yaz transfer döneminde kadroya katılan yıldız oyuncunun neden alındığına anlam veremedi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Şenol Güneş neden alındığına anlam veremedi! Gelir gelmez yeni transferin biletini kesti

Son dakika haberleri… Yeni sezona Abdullah Avcı ile giren ancak Avrupa kupalarına veda eden ve lige de beklentilerin altında bir başlangıç yapan Trabzonspor, ilk haftalarda teknik direktör değişikliğine gitti.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Şenol Güneş neden alındığına anlam veremedi! Gelir gelmez yeni transferin biletini kesti

Ertuğrul Doğan ve yönetimi Avcı ile yolları ayırma kararı alırken yerine de Şenol Güneş'i getirdi.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Şenol Güneş neden alındığına anlam veremedi! Gelir gelmez yeni transferin biletini kesti

Tecrübeli çalıştırıcıyla ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak olan Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Şenol Güneş neden alındığına anlam veremedi! Gelir gelmez yeni transferin biletini kesti

ŞENOL GÜNEŞ VETO ETTİ

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş, takımıyla ilk maçına çıkmadan önce flaş bir karar verdi.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Şenol Güneş neden alındığına anlam veremedi! Gelir gelmez yeni transferin biletini kesti

Bordo-mavili ekibin yeni çalıştırıcısı yöneteceği kadroyu gözden geçirirken bir oyuncunun neden alındığına anlam veremedi.

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