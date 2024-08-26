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Haberler Galeri SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’a dev piyango! Süper Lig devi de peşinden koşmuştu: Fırtına’nın kasası dolacak…
Giriş Tarihi: 26.08.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 09:45

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’a dev piyango! Süper Lig devi de peşinden koşmuştu: Fırtına’nın kasası dolacak…

Son dakika Trabzonspor haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezona iyi başlayamayan Trabzonspor'da eleştirilerin odağında Abdullah Avcı var. UEFA Avrupa Ligi'nden elenen bordo-mavililer, ligin ilk maçında da Sivasspor ile berabere kalmıştı. St. Gallen ile de 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da flaş bir transfer gelişmesi ortaya çıktı. Bordo-mavili ekibin yıldız futbolcusuna adeta piyango vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’a dev piyango! Süper Lig devi de peşinden koşmuştu: Fırtına’nın kasası dolacak…

Son dakika haberleri… Abdullah Avcı yönetiminde yoluna devam eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. UEFA Konferans Ligi'nde St. Gallen ile eşleşen bordo-mavililer, ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’a dev piyango! Süper Lig devi de peşinden koşmuştu: Fırtına’nın kasası dolacak…

Rövanş mücadelesini evinde oynayacak olan Fırtına, kazanarak gruplara kalmayı hedefliyor.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’a dev piyango! Süper Lig devi de peşinden koşmuştu: Fırtına’nın kasası dolacak…

Bu sırada transfer çalışmalarına da devam eden Trabzonspor, flaş bir gelişme yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’a dev piyango! Süper Lig devi de peşinden koşmuştu: Fırtına’nın kasası dolacak…

ONUACHU İÇİN GERİ SAYIM

Forvet transferi için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da Onuachu ve Weghorst için temaslar sürüyor.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’a dev piyango! Süper Lig devi de peşinden koşmuştu: Fırtına’nın kasası dolacak…

St. Gallen ile oynanacak olan UEFA Konferans Ligi rövanş maçını kazanarak adını lig aşamasına yazdırmakta kararlı olan bordo-mavililer, 2 Eylül tarihinde UEFA'ya sunulacak olan kesin listeye kadar bu iki isimden birisini kadroya katacak.

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