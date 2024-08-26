Giriş Tarihi: 26.08.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
09:45
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’a dev piyango! Süper Lig devi de peşinden koşmuştu: Fırtına’nın kasası dolacak…
Son dakika Trabzonspor haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezona iyi başlayamayan Trabzonspor'da eleştirilerin odağında Abdullah Avcı var. UEFA Avrupa Ligi'nden elenen bordo-mavililer, ligin ilk maçında da Sivasspor ile berabere kalmıştı. St. Gallen ile de 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da flaş bir transfer gelişmesi ortaya çıktı. Bordo-mavili ekibin yıldız futbolcusuna adeta piyango vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…