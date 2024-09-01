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Haberler Galeri SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’un yeni teknik direktörünü canlı yayında açıkladı! Fatih Tekke derken ters köşe…
Giriş Tarihi: 01.09.2024 22:09 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 22:11

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’un yeni teknik direktörünü canlı yayında açıkladı! Fatih Tekke derken ters köşe…

Son dakika Trabzonspor haberleri… Futbolda sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Bordo-mavili ekibe geçtiğimiz yıllarda tarihi bir şampiyonluk yaşatan Avcı, kötü başlangıcın ardından veda etti. Yeni teknik direktörünü liglere verilen milli arada getirecek olan Trabzonspor, Fatih Tekke derken taraftarı heyecanlandıran bir isimle iletişime geçti. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’un yeni teknik direktörünü canlı yayında açıkladı! Fatih Tekke derken ters köşe…

Son dakika haberleri… Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi resmen sona erdi. Trabzonspor'da görev yaptığı ilk dönemde 1'i Süper Lig (2021-22 sezonu şampiyonluğu) ve 2'si Süper Kupa (2020-21 ve 2022-23 sezonu) olmak üzere toplamda 3 kupa kazandıran Abdullah Avcı ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve gelmişti.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’un yeni teknik direktörünü canlı yayında açıkladı! Fatih Tekke derken ters köşe…

Üç yıl bordo-mavili kulüpte görev yapan tecrübeli teknik adam 8 Mart 2023'te görevinden ayrılmıştı. Bu ayrılıktan yaklaşık 7 ay sonra 12 Ekim 2023'te yeniden bordo-mavili kulüple anlaşarak ikinci kez göreve getirilen Abdullah Avcı, teknik direktörlük koltuğunda 325 gün görevde kaldı.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’un yeni teknik direktörünü canlı yayında açıkladı! Fatih Tekke derken ters köşe…

31 Ağustos 2024 tarihinde bordo-mavili kulüple yolları ayrılan Avcı'nın ikinci döneminde Trabzonspor 44 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’un yeni teknik direktörünü canlı yayında açıkladı! Fatih Tekke derken ters köşe…

Öte yandan bordo-mavili kulüpten Avcı ile yolların ayrılması sonrası yapılan açıklamada hizmetlerinden ötürü teşekkür edilerek kariyerinde başarı dileklerinde bulunuldu. KAP'a yapılan açıklamada ise Avcı'nın sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat ettiği ifade edildi.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’un yeni teknik direktörünü canlı yayında açıkladı! Fatih Tekke derken ters köşe…

AVCI'NIN VEDA MESAJI

Trabzonspor ile yollarını ayıran teknik direktör Abdullah Avcı, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

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