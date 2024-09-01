SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’un yeni teknik direktörünü canlı yayında açıkladı! Fatih Tekke derken ters köşe…

Son dakika haberleri… Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi resmen sona erdi. Trabzonspor'da görev yaptığı ilk dönemde 1'i Süper Lig (2021-22 sezonu şampiyonluğu) ve 2'si Süper Kupa (2020-21 ve 2022-23 sezonu) olmak üzere toplamda 3 kupa kazandıran Abdullah Avcı ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve gelmişti.