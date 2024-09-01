Giriş Tarihi: 01.09.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
22:11
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor’un yeni teknik direktörünü canlı yayında açıkladı! Fatih Tekke derken ters köşe…
Son dakika Trabzonspor haberleri… Futbolda sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Bordo-mavili ekibe geçtiğimiz yıllarda tarihi bir şampiyonluk yaşatan Avcı, kötü başlangıcın ardından veda etti. Yeni teknik direktörünü liglere verilen milli arada getirecek olan Trabzonspor, Fatih Tekke derken taraftarı heyecanlandıran bir isimle iletişime geçti. İşte son dakika haberinin detayları…