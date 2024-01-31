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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Abdülkadir Ömür'ün bonservis bedeli belli oldu! İşte yeni adresi ve sözleşme detayları...
Giriş Tarihi: 31.01.2024 20:24 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 20:25

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Abdülkadir Ömür'ün bonservis bedeli belli oldu! İşte yeni adresi ve sözleşme detayları...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Futbolculuk kariyerine Trabzonspor altyapısında başlayan Abdülkadir Ömür, aradan geçen uzun yılların ardından kadro dışı kalmıştı. Geleceği merak konusu haline gelen milli futbolcunun yeni adresi ve bordo-mavili ekibin kazanacağı bonservis bedeli belli oldu. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Abdülkadir Ömür’ün bonservis bedeli belli oldu! İşte yeni adresi ve sözleşme detayları...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Futbolculuk kariyerine Trabzonspor altyapısında başlayan Abdülkadir Ömür, aradan geçen uzun yılların ardından kadro dışı kalmıştı. Geleceği merak konusu haline gelen milli futbolcunun yeni adresi ve bordo-mavili ekibin kazanacağı bonservis bedeli belli oldu. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Abdülkadir Ömür’ün bonservis bedeli belli oldu! İşte yeni adresi ve sözleşme detayları...

Futbol hayatına 2014 yılında Trabzonspor Altyapısı'nda başlayan Abdülkadir Ömür, aradan geçen 2 senenin ardından A takıma yükselmişti.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Abdülkadir Ömür’ün bonservis bedeli belli oldu! İşte yeni adresi ve sözleşme detayları...

24 yaşındaki oyuncu, profesyonel olarak A takım forması giymeye başladığı dönemde gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin radarına girmişti.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Abdülkadir Ömür’ün bonservis bedeli belli oldu! İşte yeni adresi ve sözleşme detayları...

MANCHESTER CITY İSTEMİŞTİ

Abdülkadir Ömür daha önce yaptığı açıklamada, "Nasıl Arda Güler, Real Madrid'e gittiyse zamanında beni de Manchester City istemişti."

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Abdülkadir Ömür’ün bonservis bedeli belli oldu! İşte yeni adresi ve sözleşme detayları...

"Manchester City'nin teklifi içimde kalmadı desem yalan olur. Başkanımıza şakayla karışık 26 milyon Euro teklif var bana izin verin gideyim dedim. İzin vermedi."

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