Giriş Tarihi: 31.01.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
20:25
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Abdülkadir Ömür'ün bonservis bedeli belli oldu! İşte yeni adresi ve sözleşme detayları...
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Futbolculuk kariyerine Trabzonspor altyapısında başlayan Abdülkadir Ömür, aradan geçen uzun yılların ardından kadro dışı kalmıştı. Geleceği merak konusu haline gelen milli futbolcunun yeni adresi ve bordo-mavili ekibin kazanacağı bonservis bedeli belli oldu. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...