Giriş Tarihi: 02.01.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
22:12
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Dünya devi Trabzonspor'un kapısına geliyor! Fırtına'nın yıldızına kafayı taktılar...
Son dakika haberi: Abdullah Avcı'nın gelişi ile birlikte kendini yeniden bulan Trabzonspor, liderlik yarışına tutunmak için çalışmalarına devam ediyor. Ara transfer dönemi için mesaiyi sürdüren bordo-mavili ekibin başarılı yıldızına şaşırtan dünya devi talip oldu. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...