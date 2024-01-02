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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Dünya devi Trabzonspor'un kapısına geliyor! Fırtına'nın yıldızına kafayı taktılar...
Giriş Tarihi: 02.01.2024 22:10 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 22:12

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Dünya devi Trabzonspor'un kapısına geliyor! Fırtına'nın yıldızına kafayı taktılar...

Son dakika haberi: Abdullah Avcı'nın gelişi ile birlikte kendini yeniden bulan Trabzonspor, liderlik yarışına tutunmak için çalışmalarına devam ediyor. Ara transfer dönemi için mesaiyi sürdüren bordo-mavili ekibin başarılı yıldızına şaşırtan dünya devi talip oldu. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Dünya devi Trabzonspor’un kapısına geliyor! Fırtına’nın yıldızına kafayı taktılar...

Son dakika haberi: Abdullah Avcı'nın gelişi ile birlikte kendini yeniden bulan Trabzonspor, liderlik yarışına tutunmak için çalışmalarına devam ediyor. Ara transfer dönemi için mesaiyi sürdüren bordo-mavili ekibin başarılı yıldızına şaşırtan dünya devi talip oldu. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Dünya devi Trabzonspor’un kapısına geliyor! Fırtına’nın yıldızına kafayı taktılar...

Trendyol Süper Lig'de sezona Nenad Bjelica ile başlayan Trabzonspor, üst üste alınan kötü sonuçların ardından değişikliğe gitmişti.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Dünya devi Trabzonspor’un kapısına geliyor! Fırtına’nın yıldızına kafayı taktılar...

Çıktığı 8 maçta; 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Hırvat çalıştırıcının yerine Abdullah Avcı getirilmişti.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Dünya devi Trabzonspor’un kapısına geliyor! Fırtına’nın yıldızına kafayı taktılar...

Bordo-mavili ekip ile daha önce 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan 60 yaşındaki tecrübeli çalıştırı, Fırtına ile iyi bir form grafiği yakaladı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Dünya devi Trabzonspor’un kapısına geliyor! Fırtına’nın yıldızına kafayı taktılar...

Avcı yönetiminde toplamda 10 maça çıkan Trabzonspor; 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2.10 maç başı puan ortalaması yakaladı.

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