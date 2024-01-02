Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Dünya devi Trabzonspor’un kapısına geliyor! Fırtına’nın yıldızına kafayı taktılar...

Son dakika haberi: Abdullah Avcı'nın gelişi ile birlikte kendini yeniden bulan Trabzonspor, liderlik yarışına tutunmak için çalışmalarına devam ediyor. Ara transfer dönemi için mesaiyi sürdüren bordo-mavili ekibin başarılı yıldızına şaşırtan dünya devi talip oldu. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...