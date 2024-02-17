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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'dan asrın transferi! Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...
Giriş Tarihi: 17.02.2024 10:11 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 10:12

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'dan asrın transferi! Fırtına'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, son olarak Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürüp önümüzdeki sezon lig şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Fırtına; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ısrarla istediği ancak kadrosuna katamadığı Avrupa'nın en iyi futbolcusunu renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’dan asrın transferi! Fırtına’dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, son olarak Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürüp önümüzdeki sezon lig şampiyonluğu kazanmayı hedefleyen Fırtına; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ısrarla istediği ancak kadrosuna katamadığı Avrupa'nın en iyi futbolcusunu renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’dan asrın transferi! Fırtına’dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım...

Trendyol Süper Lig'e Nenad Bjelica ile başlayan Trabzonspor, 8 maçta aldığı 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetin ardından Hırvat çalıştırıcı ile yollarını ayırdı.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’dan asrın transferi! Fırtına’dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım...

Ertuğrul Doğan önderliğindeki Fırtına, daha önce takıma 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Süper Kupa getiren Abdullah Avcı'yı tekrardan göreve getirdi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’dan asrın transferi! Fırtına’dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım...

Tecrübeli çalıştırıcı ile tekrardan kendisini bulan bordo-mavililer, tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta; 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor’dan asrın transferi! Fırtına’dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım...

Ayrıca son olarak Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş'ı geride bırakarak 40 puanla 3. sıraya yükseldi.

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