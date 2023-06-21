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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor aradığı golcüyü buldu! Petkovic, Diagne derken herkes ters köşe oldu...
Giriş Tarihi: 21.06.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 13:21

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor aradığı golcüyü buldu! Petkovic, Diagne derken herkes ters köşe oldu...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Nenad Bjelica ile 57 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen bordo-mavili ekip,transfer için önceliğini golcü oyuncu olarak belirledi. Bu doğrultuda daha önce gündeme Mislav Orsic, Bruno Petkovic, Mbaye Diagne ve Ali Sowe gibi isimler gelse de, Fırtına aradığı golcüyü Rusya'da buldu ve düğmeye bastı. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor aradığı golcüyü buldu! Petkovic, Diagne derken herkes ters köşe oldu...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Nenad Bjelica ile 57 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen bordo-mavili ekip,transfer için önceliğini golcü oyuncu olarak belirledi. Bu doğrultuda daha önce gündeme Mislav Orsic, Bruno Petkovic, Mbaye Diagne ve Ali Sowe gibi isimler gelse de, Fırtına aradığı golcüyü Rusya'da buldu ve düğmeye bastı. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor aradığı golcüyü buldu! Petkovic, Diagne derken herkes ters köşe oldu...

Trabzonspor, 2022-2023 sezonunu Nenad Bjelica yönetiminde 57 puanla 6. sırada tamamladı.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor aradığı golcüyü buldu! Petkovic, Diagne derken herkes ters köşe oldu...

Ligde ise en son Başakşehir ile karşı karşıya gelen bordo-mavili ekip, sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı ve sezonu mağlubiyet ile tamamladı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor aradığı golcüyü buldu! Petkovic, Diagne derken herkes ters köşe oldu...

Yeni sezon için ise hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyn Karadeniz ekibi, transfer çalışmalarına şimdiden start verdi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor aradığı golcüyü buldu! Petkovic, Diagne derken herkes ters köşe oldu...

YABANCI SAYISI AZALTILACAK

Trabzonspor'da kiralıktan dönen Koita, Djaniny ve Flavio ile birlikte kadrodaki yabancı sayısı 13'e yükseldi.

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