Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor aradığı golcüyü buldu! Petkovic, Diagne derken herkes ters köşe oldu...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Nenad Bjelica ile 57 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen bordo-mavili ekip,transfer için önceliğini golcü oyuncu olarak belirledi. Bu doğrultuda daha önce gündeme Mislav Orsic, Bruno Petkovic, Mbaye Diagne ve Ali Sowe gibi isimler gelse de, Fırtına aradığı golcüyü Rusya'da buldu ve düğmeye bastı. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...