Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:38
Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
09:38
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'dan sürpriz transfer! Nenad Bjelica'nın prensi geliyor...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor, Nenad Bjelica ile birlikte yeni bir yapılanmaya gitmişti. Brezilyalı sağ bek Bruno Peres'in sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden, eski golcüsü Andreas Cornelius'u yeniden gündemine alan bordo-mavililer sürpriz bir isim için ilk adımı attı. Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın prensini kadroya katmak için çalışmalara başladı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...