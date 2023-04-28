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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'dan sürpriz transfer! Nenad Bjelica'nın prensi geliyor...
Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 09:38

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'dan sürpriz transfer! Nenad Bjelica'nın prensi geliyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor, Nenad Bjelica ile birlikte yeni bir yapılanmaya gitmişti. Brezilyalı sağ bek Bruno Peres'in sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden, eski golcüsü Andreas Cornelius'u yeniden gündemine alan bordo-mavililer sürpriz bir isim için ilk adımı attı. Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın prensini kadroya katmak için çalışmalara başladı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’dan sürpriz transfer! Nenad Bjelica’nın prensi geliyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor, Nenad Bjelica ile birlikte yeni bir yapılanmaya gitmişti. Brezilyalı sağ bek Bruno Peres'in sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden, eski golcüsü Andreas Cornelius'u yeniden gündemine alan bordo-mavililer sürpriz bir isim için ilk adımı attı. Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın prensini kadroya katmak için çalışmalara başladı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’dan sürpriz transfer! Nenad Bjelica’nın prensi geliyor...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, bu sezonu hayal kırıklığı ile geçirmiş ve hem şampiyonluk şansını kaybetmiş hem de mücadele ettiği tüm kulvarlardan elenerek hedefsiz kalmıştı.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’dan sürpriz transfer! Nenad Bjelica’nın prensi geliyor...

Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Nenad Bjelica'yı getiren bordo-mavililer, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’dan sürpriz transfer! Nenad Bjelica’nın prensi geliyor...

CORNELIUS SÜRPRİZİ

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak eski takımı Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius'un takımdan ayrılma kararı aldığı ve Trabzonspor'un yeniden devreye girdiği öne sürülmüştü.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’dan sürpriz transfer! Nenad Bjelica’nın prensi geliyor...

Bordo-Mavililerin eski golcüsünü kiralamaya sıcak baktığı ve oyuncunun tavrına göre resmi adımları atacağı belirtilmişti.

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