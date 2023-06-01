Giriş Tarihi: 01.06.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 09:53

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'u ilk transferi belli oldu! Yıldız isim imzaya geliyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberlerleri: Süper Lig'de son düzlüğe 54 puanla 6. sırada giren Trabzonspor'da işler bu sezon istenildiği gibi gitmedi. Ligde en son Giresunspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden bordo-mavili ekip, bu galibiyet ile birlikte 242 günlük galibiyet hasretine son vermiş oldu. Yeni başkan ve teknik direktör ile yoluna devam eden bordo-mavili ekip, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak ve şampiyonluğun en büyük favorisi haline gelmek için çalışmalara şimdiden başlamış durumda. Bu doğrultuda ise Fırtına'nın yapacağı ilk transfer belli olurken, yıldız ismin kısa sürede imza için Trabzon'a gelmesi bekleniyor. İşte o isim ve tüm detaylar...