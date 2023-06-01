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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'u ilk transferi belli oldu! Yıldız isim imzaya geliyor...
Giriş Tarihi: 01.06.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 09:53

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'u ilk transferi belli oldu! Yıldız isim imzaya geliyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberlerleri: Süper Lig'de son düzlüğe 54 puanla 6. sırada giren Trabzonspor'da işler bu sezon istenildiği gibi gitmedi. Ligde en son Giresunspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden bordo-mavili ekip, bu galibiyet ile birlikte 242 günlük galibiyet hasretine son vermiş oldu. Yeni başkan ve teknik direktör ile yoluna devam eden bordo-mavili ekip, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak ve şampiyonluğun en büyük favorisi haline gelmek için çalışmalara şimdiden başlamış durumda. Bu doğrultuda ise Fırtına'nın yapacağı ilk transfer belli olurken, yıldız ismin kısa sürede imza için Trabzon'a gelmesi bekleniyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’u ilk transferi belli oldu! Yıldız isim imzaya geliyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberlerleri: Süper Lig'de son düzlüğe 54 puanla 6. sırada giren Trabzonspor'da işler bu sezon istenildiği gibi gitmedi. Ligde en son Giresunspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden bordo-mavili ekip, bu galibiyet ile birlikte 242 günlük galibiyet hasretine son vermiş oldu. Yeni başkan ve teknik direktör ile yoluna devam eden bordo-mavili ekip, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak ve şampiyonluğun en büyük favorisi haline gelmek için çalışmalara şimdiden başlamış durumda. Bu doğrultuda ise Fırtına'nın yapacağı ilk transfer belli olurken, yıldız ismin kısa sürede imza için Trabzon'a gelmesi bekleniyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’u ilk transferi belli oldu! Yıldız isim imzaya geliyor...

Süper Lig'de yeni sezona şampiyon hoca Abdullah Avcı ile başlayan bordo-mavili ekip, geçtiğimiz sezonun çok uzağında bir performans sergiledi.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’u ilk transferi belli oldu! Yıldız isim imzaya geliyor...

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Karadeniz ekibi ligde ise zirvenin çok uzağında kalarak şampiyonluk yolunda taraftarını hüsrana uğrattı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’u ilk transferi belli oldu! Yıldız isim imzaya geliyor...

Bu kötü gidişatın olumsuz yansıması ise yönetimde ve takımda birçok ayrılık ve istifaya sebep oldu.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’u ilk transferi belli oldu! Yıldız isim imzaya geliyor...

İlk olarak başkan Ahmet Ağaoğlu istifa ettiğini açıkladı ve ardından şampiyon hoca Abdullah Avcı da Karadeniz ekibine veda etti.

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