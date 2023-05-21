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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu! İsmi Beşiktaş'la anılmıştı...
Giriş Tarihi: 21.05.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 16:10

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu! İsmi Beşiktaş'la anılmıştı...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan Trabzonspor'da işler bu sezon istenildiği gibi gitmezken, takımda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Fransız ekibi Lille'den tekrardan kiralık olarak Bordo-mavili ekibe gelen Yusuf Yazıcı, burada istenilen performansı gösteremedi ve büyük hayal kırıklığı yarattı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız ismin Beşiktaş'a da transferi gündeme gelirken, yeni takımı belli oldu. İşte o takım ve tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yusuf Yazıcı’nın yeni adresi belli oldu! İsmi Beşiktaş’la anılmıştı...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan Trabzonspor'da işler bu sezon istenildiği gibi gitmezken, takımda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Fransız ekibi Lille'den tekrardan kiralık olarak Bordo-mavili ekibe gelen Yusuf Yazıcı, burada istenilen performansı gösteremedi ve büyük hayal kırıklığı yarattı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız ismin Beşiktaş'a da transferi gündeme gelirken, yeni takımı belli oldu. İşte o takım ve tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yusuf Yazıcı’nın yeni adresi belli oldu! İsmi Beşiktaş’la anılmıştı...

Süper Lig'de 48 puanla 8. sırada bulunan Trabzonspor'da bu sezon işler istenildiği gibi gitmedi ve Bordo-mavili ekip, şampiyonluk yarışının çok uzağında kaldı.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yusuf Yazıcı’nın yeni adresi belli oldu! İsmi Beşiktaş’la anılmıştı...

Yarışın çok uzağında kalan ve birçok alanda erkenden havlu atan Bordo-mavili ekipte kötü gidişat sonrası istifalar art arda geldi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yusuf Yazıcı’nın yeni adresi belli oldu! İsmi Beşiktaş’la anılmıştı...

Ahmet Ağaoğlu, kötü gidişat sonrası istifasını açıklayan ilk isim oldu ve kısa bir süre sonra ise şampiyon hoca Abdullah Avcı'da ayrıldığını açıkladı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yusuf Yazıcı’nın yeni adresi belli oldu! İsmi Beşiktaş’la anılmıştı...

Daha sonra Ertuğrul Doğan, tek aday olarak girdiği seçimde Trabzonspor'un 18. başkanı seçildi ve ilk olarak Orhan Ak'ı sezon sonuna kadar takımın başına getirdiğini açıkladı.

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