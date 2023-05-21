Giriş Tarihi: 21.05.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 16:10

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu! İsmi Beşiktaş'la anılmıştı...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan Trabzonspor'da işler bu sezon istenildiği gibi gitmezken, takımda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Fransız ekibi Lille'den tekrardan kiralık olarak Bordo-mavili ekibe gelen Yusuf Yazıcı, burada istenilen performansı gösteremedi ve büyük hayal kırıklığı yarattı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız ismin Beşiktaş'a da transferi gündeme gelirken, yeni takımı belli oldu. İşte o takım ve tüm detaylar...