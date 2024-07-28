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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Arda Güler'de flaş gelişme! Ünlü gazeteci duyurdu
Giriş Tarihi: 28.07.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 16:46

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Arda Güler'de flaş gelişme! Ünlü gazeteci duyurdu

Son dakika haberi: Real Madrid'de bulduğu forma şanslarını çok iyi değerlendiren Arda Güler, EURO 2024'te adeta şov yapmıştı. Los Galacticos, Rooney ve Ronaldo'yu yakalayan milli futbolcumuz için Milan ve Getafe'den gelen transfer tekliflerini reddetmişti. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Arda Güler'i isteyen son takımı ve Real Madrid yönetiminin kararını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Arda Güler’de flaş gelişme! Ünlü gazeteci duyurdu

Son dakika haberi: Real Madrid'de bulduğu forma şanslarını çok iyi değerlendiren Arda Güler, EURO 2024'te adeta şov yapmıştı. Los Galacticos, Rooney ve Ronaldo'yu yakalayan milli futbolcumuz için Milan ve Getafe'den gelen transfer tekliflerini reddetmişti. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Arda Güler'i isteyen son takımı ve Real Madrid yönetiminin kararını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Arda Güler’de flaş gelişme! Ünlü gazeteci duyurdu

A Milli Takımımızın yer aldığı EURO 2024'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'le ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Arda Güler’de flaş gelişme! Ünlü gazeteci duyurdu

EURO 2024'te A Milli Takımımız ile gösterdiği performans sonrası büyük beğeni toplayan ve Avrupa kulüplerinin radarına giren Güler'in Real Madrid'deki geleceği merak ediliyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Arda Güler’de flaş gelişme! Ünlü gazeteci duyurdu

EURO 2024'TE ROONEY VE RONALDO'YU YAKALADI

EURO 2024'te çeyrek final başarısı gösteren A Milli Takım'da yıldızlaşan Arda Güler, turnuvada birçok rekora imza atmıştı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Arda Güler’de flaş gelişme! Ünlü gazeteci duyurdu

Arda, son 16 turundaki Avusturya maçında ikinci golde yaptığı asistle dünya futbolunun devlerini yakalamıştı.

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