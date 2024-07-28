Giriş Tarihi: 28.07.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
16:46
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Arda Güler'de flaş gelişme! Ünlü gazeteci duyurdu
Son dakika haberi: Real Madrid'de bulduğu forma şanslarını çok iyi değerlendiren Arda Güler, EURO 2024'te adeta şov yapmıştı. Los Galacticos, Rooney ve Ronaldo'yu yakalayan milli futbolcumuz için Milan ve Getafe'den gelen transfer tekliflerini reddetmişti. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Arda Güler'i isteyen son takımı ve Real Madrid yönetiminin kararını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...