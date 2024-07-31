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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Tam 15 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 31.07.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 10:22

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Tam 15 milyon Euro...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Van Bronkhorst'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, transferde durmak bilmiyor. Ciro Immobile, Rafa Silva ve Paulista gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katan Kartal, Brezilyalı stoper oyuncusunu transfer etmek için düğmeye bastı. Yıldız isim için masadaki rakam da ortaya çıktı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’a Brezilyalı stoper! Tam 15 milyon Euro...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’a Brezilyalı stoper! Tam 15 milyon Euro...

Teknik direktör Van Bronkhorst'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, transferde durmak bilmiyor.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’a Brezilyalı stoper! Tam 15 milyon Euro...

Ciro Immobile, Rafa Silva ve Paulista gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katan Kartal, Brezilyalı stoper oyuncusunu transfer etmek için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’a Brezilyalı stoper! Tam 15 milyon Euro...

Yıldız isim için masadaki rakam da ortaya çıktı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’a Brezilyalı stoper! Tam 15 milyon Euro...

Yeni sezon için kadrosuna Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile ile yabancı futbolcu takviyeleri yapan Beşiktaş'ta sadece Valentin Rosier ayrılığı gerçekleşmiş, dolayısıyla sayı 19'a çıkınca yönetim de "Transfere es verdik" ifadelerini kullanmıştı.

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