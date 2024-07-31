Giriş Tarihi: 31.07.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
10:22
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Tam 15 milyon Euro...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Van Bronkhorst'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, transferde durmak bilmiyor. Ciro Immobile, Rafa Silva ve Paulista gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katan Kartal, Brezilyalı stoper oyuncusunu transfer etmek için düğmeye bastı. Yıldız isim için masadaki rakam da ortaya çıktı. İşte o isim ve tüm detaylar...