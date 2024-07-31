Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’a Brezilyalı stoper! Tam 15 milyon Euro...

Yeni sezon için kadrosuna Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile ile yabancı futbolcu takviyeleri yapan Beşiktaş'ta sadece Valentin Rosier ayrılığı gerçekleşmiş, dolayısıyla sayı 19'a çıkınca yönetim de "Transfere es verdik" ifadelerini kullanmıştı.