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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan iki bomba birden! Galatasaray'a dev çalım
Giriş Tarihi: 11.08.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 16:36

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan iki bomba birden! Galatasaray'a dev çalım

Son dakika Beşiktaş haberi: Rafa Silva ve Ciro Immobile transferleri sonrası Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş'ın transferde durmaya niyeti yok... Orta saha için Fransa'dan genç bir yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanan Siyah-Beyazlılar, bir başka transferde de ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’tan iki bomba birden! Galatasaray’a dev çalım

Son dakika Beşiktaş haberi: Rafa Silva ve Ciro Immobile transferleri sonrası Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş'ın transferde durmaya niyeti yok... Orta saha için Fransa'dan genç bir yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanan Siyah-Beyazlılar, bir başka transferde de ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’tan iki bomba birden! Galatasaray’a dev çalım

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve önemli transferlere imza atan Beşiktaş, PSG'li Cher Ndour'u da renklerine bağladı.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’tan iki bomba birden! Galatasaray’a dev çalım

Siyah-Beyazlılar, 20 yaşındaki İtalyan orta sahayı 1 yıllığına kiraladı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’tan iki bomba birden! Galatasaray’a dev çalım

Genç oyuncunun, hafta içi İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’tan iki bomba birden! Galatasaray’a dev çalım

PSG, SATIN ALMA OPSİYONUNU KABUL ETMEDİ

Beşiktaş, bu transfer için sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurtmak istedi.

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