Giriş Tarihi: 11.08.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
16:36
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan iki bomba birden! Galatasaray'a dev çalım
Son dakika Beşiktaş haberi: Rafa Silva ve Ciro Immobile transferleri sonrası Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş'ın transferde durmaya niyeti yok... Orta saha için Fransa'dan genç bir yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanan Siyah-Beyazlılar, bir başka transferde de ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...