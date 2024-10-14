SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’tan sağ kanat hamlesi! Immobile ikna edecek...

Siyah beyazlı kulübe yakın olan kaynaklar, Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Immobile'nin milli takım arkadaşı için harekete geçeceğini iddia etti. Avrupa ve Süper Lig'de son haftalarda istediği sonucu alamayan Beşiktaş, şampiyonluk hedefine ulaşabilmek için ara transferde takımındaki tüm eksiklikleri kapatmak istiyor. İşte siyah beyazlı formayı giymeye oldukça yakın olduğu iddia edilen o futbolcu ve haberin detayları...