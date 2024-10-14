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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan sağ kanat hamlesi! Immobile ikna edecek...
Giriş Tarihi: 14.10.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 10:39

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan sağ kanat hamlesi! Immobile ikna edecek...

Beşiktaş ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Van Bronkhorst'un talepleri doğrultusunda transfer yapmayı planlarken Hollandalı çalıştırıcının başta forvet arkası, kanat ve merkez orta saha olmak üzere birçok pozisyona transfer istediği ortaya çıktı.Kara kartal, yönünü İtalya'ya çevirdi ve Immobile'nin milli takım arkadaşı için harekete geçti. İşte Beşiktaş transfer haberine dair detaylar...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’tan sağ kanat hamlesi! Immobile ikna edecek...

Siyah beyazlı kulübe yakın olan kaynaklar, Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Immobile'nin milli takım arkadaşı için harekete geçeceğini iddia etti. Avrupa ve Süper Lig'de son haftalarda istediği sonucu alamayan Beşiktaş, şampiyonluk hedefine ulaşabilmek için ara transferde takımındaki tüm eksiklikleri kapatmak istiyor. İşte siyah beyazlı formayı giymeye oldukça yakın olduğu iddia edilen o futbolcu ve haberin detayları...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’tan sağ kanat hamlesi! Immobile ikna edecek...

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Ekim ve Kasım aylarındaki zorlu fikstüre hazırlanan siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde takviye için 3 mevkiye öncelik veriyor.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’tan sağ kanat hamlesi! Immobile ikna edecek...

Beşiktaş'ın devre arasında kanat, sol bek ve forvet bölgesine transfer yapmak istediği öne sürüldü.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’tan sağ kanat hamlesi! Immobile ikna edecek...

Siyah-beyazlılar lig maratonunda Ciro Immobile'ye alternatif olabilecek bir forvet arayışını da sürdürüyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’tan sağ kanat hamlesi! Immobile ikna edecek...

Öte yandan Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, mevkisinde tek orjinal bek oyuncusu olurken, cezalı olduğu Kayserispor mücadelesinde yerini Emirhan Topçu'ya bırakmıştı.

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