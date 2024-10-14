Giriş Tarihi: 14.10.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024
10:39
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan sağ kanat hamlesi! Immobile ikna edecek...
Beşiktaş ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Van Bronkhorst'un talepleri doğrultusunda transfer yapmayı planlarken Hollandalı çalıştırıcının başta forvet arkası, kanat ve merkez orta saha olmak üzere birçok pozisyona transfer istediği ortaya çıktı.Kara kartal, yönünü İtalya'ya çevirdi ve Immobile'nin milli takım arkadaşı için harekete geçti. İşte Beşiktaş transfer haberine dair detaylar...