Giriş Tarihi: 28.01.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
20:30
Son dakika transfer haberi: Fatih Terim, Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Son kararı kendisi verecek...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray tarihine adını yazdıran Fatih Terim, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya varmıştı. Süper Lig'den art arda transferler yapan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusunu renklerine bağlamak istiyor. İşte son dakika Fatih Terim - Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...