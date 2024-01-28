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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Fatih Terim, Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Son kararı kendisi verecek...
Giriş Tarihi: 28.01.2024 20:29 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 20:30

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim, Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Son kararı kendisi verecek...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray tarihine adını yazdıran Fatih Terim, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya varmıştı. Süper Lig'den art arda transferler yapan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusunu renklerine bağlamak istiyor. İşte son dakika Fatih Terim - Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim, Galatasaray’ın yıldızını alıyor! Son kararı kendisi verecek...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray tarihine adını yazdıran Fatih Terim, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya varmıştı. Süper Lig'den art arda transferler yapan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusunu renklerine bağlamak istiyor. İşte son dakika Fatih Terim - Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim, Galatasaray’ın yıldızını alıyor! Son kararı kendisi verecek...

Galatasaray ile sayısız başarı elde eden Fatih Terim, uzun süre hiçbir takımda görev almamıştı.

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Son dakika transfer haberi: Fatih Terim, Galatasaray’ın yıldızını alıyor! Son kararı kendisi verecek...

Ardından Yunanistan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya varan tecrübeli çalıştırıcı, takımı ile 3. sırada yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim, Galatasaray’ın yıldızını alıyor! Son kararı kendisi verecek...

Yeşil-beyazlılar ile tüm kulvarlarda 7 maça çıkan 70 yaşındaki teknik adam; 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim, Galatasaray’ın yıldızını alıyor! Son kararı kendisi verecek...

TRANSFERLERDE SÜPER LİG RÜZGARI

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Yunan temsilcisi, Fatih Terim önderliğinde tam 5 kişiyi renklerine bağladı.

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