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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe bir iyi bir kötü haber! Yıldız isme dünya devi kanca attı ama...
Giriş Tarihi: 10.08.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 12:56

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe bir iyi bir kötü haber! Yıldız isme dünya devi kanca attı ama...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de sezonu Adana Demirspor maçıyla açacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho Fred ve Mert Hakan'ın yokluğunda orta sahada sürpriz bir ismi denedi. Bu arada Kanarya'da transfer listesinin başında olan yıldız oyuncu için dünya devi devreye girdi. Ancak Fenerbahçe bir sebepten transferde avantajlı olan taraf olarak görülüyor... İşte son dakika haberinin detayları...

Samet YÜKSEL
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe bir iyi bir kötü haber! Yıldız isme dünya devi kanca attı ama...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de sezonu Adana Demirspor maçıyla açacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho Fred ve Mert Hakan'ın yokluğunda orta sahada sürpriz bir ismi denedi. Bu arada Kanarya'da transfer listesinin başında olan yıldız oyuncu için dünya devi devreye girdi. Ancak Fenerbahçe bir sebepten transferde avantajlı olan taraf olarak görülüyor... İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe bir iyi bir kötü haber! Yıldız isme dünya devi kanca attı ama...

Yönetimden transfer bekleyen Fenerbahçe taraftarı, geçtiğimiz sezon olduğu gibi yeni sezonda da takımına tam destek veriyor.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe bir iyi bir kötü haber! Yıldız isme dünya devi kanca attı ama...

Lig açılışını Adana Demirspor ile yapacak olan sarı-lacivertlilerde maçın satışa çıkan biletleri tamamen tükendi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe bir iyi bir kötü haber! Yıldız isme dünya devi kanca attı ama...

Bu akşam Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada yaklaşık 50 bin seyircinin tribünlerdeki yerini alması bekleniyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe bir iyi bir kötü haber! Yıldız isme dünya devi kanca attı ama...

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 3'ü resmi, 5 hazırlık olmak üzere 8 maç yaparken 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

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