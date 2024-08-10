SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe bir iyi bir kötü haber! Yıldız isme dünya devi kanca attı ama...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de sezonu Adana Demirspor maçıyla açacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho Fred ve Mert Hakan'ın yokluğunda orta sahada sürpriz bir ismi denedi. Bu arada Kanarya'da transfer listesinin başında olan yıldız oyuncu için dünya devi devreye girdi. Ancak Fenerbahçe bir sebepten transferde avantajlı olan taraf olarak görülüyor... İşte son dakika haberinin detayları...