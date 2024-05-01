Son dakika transfer haberi: Galatasaray alamadı Fenerbahçe’ye önerildi! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig yolcusu...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun bitimine haftalar kala Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluk için kıyasıya rekabet ediyor. Ayrıca iki dev takım geçtiğimiz yaz transfer döneminde birçok kez karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için uzun uğraşlar sergilediği o dünyaca ünlü yıldız ezeli rakibi Sarı Kanarya'ya önerildi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...