Giriş Tarihi: 01.05.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
22:12
Son dakika transfer haberi: Galatasaray alamadı Fenerbahçe'ye önerildi! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig yolcusu...
Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun bitimine haftalar kala Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluk için kıyasıya rekabet ediyor. Ayrıca iki dev takım geçtiğimiz yaz transfer döneminde birçok kez karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için uzun uğraşlar sergilediği o dünyaca ünlü yıldız ezeli rakibi Sarı Kanarya'ya önerildi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...