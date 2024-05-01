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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Galatasaray alamadı Fenerbahçe'ye önerildi! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig yolcusu...
Giriş Tarihi: 01.05.2024 22:11 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 22:12

Son dakika transfer haberi: Galatasaray alamadı Fenerbahçe'ye önerildi! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig yolcusu...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun bitimine haftalar kala Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluk için kıyasıya rekabet ediyor. Ayrıca iki dev takım geçtiğimiz yaz transfer döneminde birçok kez karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için uzun uğraşlar sergilediği o dünyaca ünlü yıldız ezeli rakibi Sarı Kanarya'ya önerildi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray alamadı Fenerbahçe’ye önerildi! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig yolcusu...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun bitimine haftalar kala Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluk için kıyasıya rekabet ediyor. Ayrıca iki dev takım geçtiğimiz yaz transfer döneminde birçok kez karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için uzun uğraşlar sergilediği o dünyaca ünlü yıldız ezeli rakibi Sarı Kanarya'ya önerildi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray alamadı Fenerbahçe’ye önerildi! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig yolcusu...

Trendyol Süper Lig'de sezona bomba gibi başlayan Fenerbahçe, art arda aldığı galibiyetlerle uzun süre liderlik koltuğunda oturmuştu.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray alamadı Fenerbahçe’ye önerildi! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig yolcusu...

Özellikle ligin 2. yarısında kötü sonuçlarla karşılaşan sarı-lacivertliler, zirveyi Galatasaray'a kaptırmış ve geri alamamıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray alamadı Fenerbahçe’ye önerildi! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig yolcusu...

Süper Lig'de son olarak evinde Beşiktaş'ı konuk eden Kanarya, zorlu derbiden 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray alamadı Fenerbahçe’ye önerildi! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig yolcusu...

Bu skorla beraber puanını 89'a yükselten İsmail Kartal ve öğrencileri, Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

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