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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Galatasaray, eski yıldızı için harekete geçti! Morata'dan sonra bir bomba daha...
Giriş Tarihi: 01.02.2025 21:25 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 21:29

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, eski yıldızı için harekete geçti! Morata'dan sonra bir bomba daha...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar ile eşleşen Galatasaray, transferde hızlandı. Sarı-kırmızılılar, hücum bölgesinde bombayı patlatarak Milan'dan Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı. Cimbom'da Morata transferinin ardından gözler, orta sahaya çevrildi. Bu bölgeye de takviye gerçekleştirmeyi planlayan Aslan, eski yıldızını gündemine aldı. İşte flaş haberin detayları…

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, eski yıldızı için harekete geçti! Morata’dan sonra bir bomba daha...

Süper Lig'de pazartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, eski yıldızı için harekete geçti! Morata’dan sonra bir bomba daha...

Sarı-kırmızılılar, Osimhen, Icardi, Batshuayi ve Ahmed Kutucu'nun olduğu bölgeye Milan'dan Alvaro Morata'yı transfer etti.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray, eski yıldızı için harekete geçti! Morata’dan sonra bir bomba daha...

Galatasaray'da transfer sürecini yürüten menajer Gardi, Morata ile fotoğraf çektirerek Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi. Bu gece İstanbul'a gelmesi beklenen İspanyol golcünün uçağı olumsuz hava şartları nedeniyle yarına ertelendi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, eski yıldızı için harekete geçti! Morata’dan sonra bir bomba daha...

Cimbom'un yeni yıldızının yarın saat 14.00'te İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, eski yıldızı için harekete geçti! Morata’dan sonra bir bomba daha...

Öte yandan, kadrosuna orta sahaya takviyesi de yapmak isteyen Aslan'da sürpriz bir iddia gündeme geldi.

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