Giriş Tarihi: 01.02.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
21:29
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, eski yıldızı için harekete geçti! Morata'dan sonra bir bomba daha...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar ile eşleşen Galatasaray, transferde hızlandı. Sarı-kırmızılılar, hücum bölgesinde bombayı patlatarak Milan'dan Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı. Cimbom'da Morata transferinin ardından gözler, orta sahaya çevrildi. Bu bölgeye de takviye gerçekleştirmeyi planlayan Aslan, eski yıldızını gündemine aldı. İşte flaş haberin detayları…