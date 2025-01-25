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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Avrupa'da 2 gol atmıştı, Mourinho Fenerbahçe'ye istiyor! Transferde sürpriz isim...
Giriş Tarihi: 25.01.2025 21:52 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 22:01

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Avrupa'da 2 gol atmıştı, Mourinho Fenerbahçe'ye istiyor! Transferde sürpriz isim...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak Milan Skriniar ve Diego Carlos'ı kadrosuna kattı. Savunmada sağ bek bölgesine de bir takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi. Kanarya'nın, geçen sezon Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a 2 gol atan oyuncu için resmi teklif yapacağı iddia edildi. İşte detaylar…

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’a Avrupa’da 2 gol atmıştı, Mourinho Fenerbahçe’ye istiyor! Transferde sürpriz isim...

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kanarya, transfere hızlı bir giriş yaptı ve iki yıldızı kadrosuna kattı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’a Avrupa’da 2 gol atmıştı, Mourinho Fenerbahçe’ye istiyor! Transferde sürpriz isim...

Sarı-lacivertli yönetim, Galatasaray'ın da istediği Milan Skriniar'ı ve Aston Villa'dan Diego Carlos'u takıma dahil etti.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’a Avrupa’da 2 gol atmıştı, Mourinho Fenerbahçe’ye istiyor! Transferde sürpriz isim...

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe, savunma hattında sağ bek bölgesine bir takviye yapmayı planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’a Avrupa’da 2 gol atmıştı, Mourinho Fenerbahçe’ye istiyor! Transferde sürpriz isim...

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi. Haberi, Ekvador basını duyurdu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’a Avrupa’da 2 gol atmıştı, Mourinho Fenerbahçe’ye istiyor! Transferde sürpriz isim...

HEDEF ANGEL PRECIADO

Bolavip'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Sparta Prag forması giyen Angelo Preciado'yu transfer etmeyi hedefliyor.

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