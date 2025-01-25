Giriş Tarihi: 25.01.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
22:01
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Avrupa'da 2 gol atmıştı, Mourinho Fenerbahçe'ye istiyor! Transferde sürpriz isim...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak Milan Skriniar ve Diego Carlos'ı kadrosuna kattı. Savunmada sağ bek bölgesine de bir takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi. Kanarya'nın, geçen sezon Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a 2 gol atan oyuncu için resmi teklif yapacağı iddia edildi. İşte detaylar…