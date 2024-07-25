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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev çalım! Süper Lig'de yer yerinden oynayacak
Giriş Tarihi: 25.07.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 16:48

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev çalım! Süper Lig'de yer yerinden oynayacak

Son dakika Galatasaray haberi: Ziyech ve Batshuayi transferleri sonrası uzun süren sessizliğini bozan Galatasaray, sağ bek Elias Jelert'i kadrosuna katmıştı. Lucas Torreira'nın yanı orta saha arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Söz konusu oyuncunun adı uzun süre Beşiktaş'la da anılmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak

Son dakika Galatasaray haberi: Ziyech ve Batshuayi transferleri sonrası uzun süren sessizliğini bozan Galatasaray, sağ bek Elias Jelert'i kadrosuna katmıştı. Lucas Torreira'nın yanı orta saha arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Söz konusu oyuncunun adı uzun süre Beşiktaş'la da anılmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak

Sarı-Kırmızılar transferin ilk günlerinde Hakim Ziyech'in bonservisinin alındığını duyurmuştu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak

Ardından Fenerbahçe ile yollarını ayıran Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin takıma katıldığı açıklandı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak

DOUE OLMADI, JELERT GELDİ

Galatasaray yönetimi daha sonra sağ bek ve orta saha takviyeleri için uzun bir süre arayışa girmişti.

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