Giriş Tarihi: 25.07.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
16:48
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev çalım! Süper Lig'de yer yerinden oynayacak
Son dakika Galatasaray haberi: Ziyech ve Batshuayi transferleri sonrası uzun süren sessizliğini bozan Galatasaray, sağ bek Elias Jelert'i kadrosuna katmıştı. Lucas Torreira'nın yanı orta saha arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Söz konusu oyuncunun adı uzun süre Beşiktaş'la da anılmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...