Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki! Maaşı belli oldu...
Giriş Tarihi: 26.06.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 08:27

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki! Maaşı belli oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... İddialı bir kadro kurarak 25. şampiyonluğunu ilan etmek isteyen sarı kırmızılılar, eksik bölgelere gerekli takviyeleri yapmak için düğmeye bastı. Öncelik mevkilerinden biri olan sağ bek için arayışlarını sürdüren Cimbom, istediği oyuncuda karar kıldı. İşte o isim ve yıldız oyuncunun kazanacağı rakam...

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray’ın yeni sağ beki! Maaşı belli oldu...

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray’ın yeni sağ beki! Maaşı belli oldu...

İddialı bir kadro kurarak 25. şampiyonluğunu ilan etmek isteyen sarı kırmızılılar, eksik bölgelere gerekli takviyeleri yapmak için düğmeye bastı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray’ın yeni sağ beki! Maaşı belli oldu...

Öncelik mevkilerinden biri olan sağ bek için arayışlarını sürdüren Cimbom, istediği oyuncuda karar kıldı. İşte o isim ve yıldız oyuncunun kazanacağı rakam...

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray’ın yeni sağ beki! Maaşı belli oldu...

OĞUZ BEKLEMEDE

Alanyaspor'u henüz ikna edemeyen Galatasaray, Oğuz Aydın transferinde beklemeye geçti.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray’ın yeni sağ beki! Maaşı belli oldu...

6 milyon Euro isteyen turuncu-yeşilli ekibe 4 milyon Euro+2 oyuncu önerisi sunan sarı-kırmızılılar, kısa vadede artışa gitmek istemiyor.

SON DAKİKA