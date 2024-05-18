Giriş Tarihi: 18.05.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
16:10
Son dakika transfer haberi: Milli oyuncu Süper Lig'i karıştıracak! Devler karşı karşıya...
Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak isteyen siyah beyazlılar, çalışmalarına şimdiden başladı. Kartal, milli oyuncu için devreye girerken, Süper Lig'den başka bir takım ve MLS ekibi de yetenekli oyuncu için hamle yaptı. İşte o isim ve tüm detaylar...