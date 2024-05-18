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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Milli oyuncu Süper Lig'i karıştıracak! Devler karşı karşıya...
Giriş Tarihi: 18.05.2024 16:05 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 16:10

Son dakika transfer haberi: Milli oyuncu Süper Lig'i karıştıracak! Devler karşı karşıya...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak isteyen siyah beyazlılar, çalışmalarına şimdiden başladı. Kartal, milli oyuncu için devreye girerken, Süper Lig'den başka bir takım ve MLS ekibi de yetenekli oyuncu için hamle yaptı. İşte o isim ve tüm detaylar...

ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika transfer haberi: Milli oyuncu Süper Lig’i karıştıracak! Devler karşı karşıya...

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Milli oyuncu Süper Lig’i karıştıracak! Devler karşı karşıya...

Gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak isteyen siyah beyazlılar, çalışmalarına şimdiden başladı.

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Son dakika transfer haberi: Milli oyuncu Süper Lig’i karıştıracak! Devler karşı karşıya...

Kartal, milli oyuncu için devreye girerken, Süper Lig'den başka bir takım ve MLS ekibi de yetenekli oyuncu için hamle yaptı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Milli oyuncu Süper Lig’i karıştıracak! Devler karşı karşıya...

YENİ HOCA KİM OLACAK?

Beşiktaş'ta sezon sonuna yaklaşılırken "Yeni teknik direktör kim olacak?" sorusu da gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor.

Son dakika transfer haberi: Milli oyuncu Süper Lig’i karıştıracak! Devler karşı karşıya...

Rota yavaş yavaş yerli isimlere çevrilirken yabancılar da göz ardı edilmiyor.

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